Ángel León en 'Espejo público': "Soy hiperactivo tratado, pero tuve la suerte de obsesionarme con el mar"

En la mañana de este lunes, Espejo público ha emitido la primera parte de la charla que Fran Rivera ha mantenido con el chef Ángel León. Durante la conversación, el cocinero ha hablado acerca de su infancia, en la que le diagnosticaron hiperactividad.

León ha ahondado en su niñez y le ha comentado a Fran Rivera cómo se enamoró del mar: "Fue un poco al revés. A mi padre le daba asco limpiar el pescado y lo hacía yo. Abría la tripa de los pescados para ver qué comían y, así, saber qué poner en los cebos".

El chef, además, ha explicado que a él siempre le han gustado los peces poco convencionales. "Al final somos una sociedad selectiva. Vivimos en un mundo en el que queremos que los pescados sean bellos y bonitos y no miramos a la naturaleza que es, para mí, el gran paradigma".

Durante la charla, también ha habido tiempo para las bromas y, para ello, Ángel León ha recordado cuando comenzó a servir algunos de sus platos más extraños: "Imagínate ir a un restaurante, hace quince años, donde hay un cocinero que te sirve fitoplancton marino y la gente venía y decía que si le estábamos quitando la comida a las ballenas".

"Encima, te ponen los pescados que nadie quería, ni los marineros, en El Puerto de Santa María, donde la gente venía buscando cigalas, bogavantes y cosas muy catetas", ha señalado el chef del mar. A la tradicional pregunta del torero sobre si el protagonista hizo o no la 'mili', León ha respondido: "No. Tenía los pies planos y por eso me salvé".

En lo que respecta a la hiperactividad, el cocinero ha reconocido: "Yo soy hiperactivo tratado y la hiperactividad suele tirar hacia el mal. Yo siempre digo que tuve la suerte de que me enamoré de algo y me obsesioné con algo en la vida. De repente, mi obsesión fue contar ese mar, que quizá la gente no veía. Yo no quería cocinar lo bonito del mar, eso lo tenía claro. Creía que eso ya estaba hecho".

Para finalizar esta primera parte de la entrevista, el cocinero le ha mostrado a Fran Rivera, bajo la atenta mirada de las cámaras del matinal, cómo se cristaliza la sal. Así, el chef ha rociado cuatro piezas de marisco con agua del mar fría. Al contacto con el marisco, el agua se convierte en sal y cocina el marisco en unos cuatro minutos. "Alucinante", ha sentenciado el torero.