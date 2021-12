María Patiño defiende a 'MasterChef' tras la muerte de Verónica Forqué

La muerte de Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre ha puesto en el punto de mira al programa de televisión MasterChef Celebrity, el último en el que apareció y que abandonó a las puertas de la final porque ya no podía "más". Muchas han sido las críticas que este programa ha recibido por la presión a la que supuestamente se ven sometidos los concursantes y que pudo haber influido en la salud mental de una ya debilitada Verónica Forqué. La presentadora de Socialité, María Patiño, ha entrado en este asunto y ha roto una lanza en favor del formato que emite TVE.

Según Patiño, el suicidio de Verónica Forqué "ha dado pie a muchos debates interesantes en los medios, las causas de una depresión, si existe algún responsable o responsables...", ha enumerado.

En este sentido, la presentadora se ha mostrado muy cauta y "pudorosa" antes de señalar a nadie: "Ni conozco las características de la paciente ni si se ha sometido a algún tipo de terapia", ha dicho.

No obstante, ha opinado que "sí que hay cosas en su vida que ella ha querido transmitir porque le han marcado", como el fallecimiento de su hermano o de su madre, "e incluso su separación", ha recordado María Patiño.

En este punto, Socialité ha recordado con un reportaje las declaraciones de Verónica Forqué sobre su exmarido, Manuel Iborra, hace tan solo un año. "He sido una mujer sometida y no fui consciente hasta que casi me muero por la depresión", llegó a decir sobre sus más de 30 años de matrimonio.

Tras la emisión del reportaje, la presentadora ha vuelto al debate sobre la actriz y qué la motivó a quitarse la vida. "Es más que evidente que hay muchas situaciones que te pueden provocar ciertas angustias o una depresión", se ha referido.

Dicho esto, ha insistido en que "deberíamos tener cuidado en señalar a un responsable o a unos responsables. Se ha abierto un debate social, insisto, interesante, pero lo primero que te dice un terapeuta cuando acudes a él porque tienes síntomas de no querer seguir viviendo es eso: no señalar a nadie como culpable. No es algo que diga yo, lo dicen los psiquiatras que han escrito sobre el tema", ha zanjado Patiño.