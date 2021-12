Ana María Aldón se pronuncia sobre el homenaje de Rocío Jurado: "Hay cosas que yo no hubiese hecho, sobraban"

Ana María Aldón ha confesado en Viva la vida que vio este martes el homenaje de Sálvame hacia Rocío Jurado aunque quiso "verlo sola", sin José Ortega Cano, con quien ni siquiera habló del tema en los momentos previos, para darle la libertad de verlo o no y para poder "disfrutarlo" como admiradora.

La colaboradora ha asegurado que el torero estuvo pendiente del programa, ya que ella lo comprobaba de vez en cuando mientras duraba la emisión, acudiendo a su habitación.

"Hay cosas que yo no hubiese hecho, creo que sobraban algunas cosas. Ese momento de ponerle una prenda suya a Jorge Javier Vázquez me pareció que le quitaba algo de seriedad", declaró.

La actual mujer de Ortega Cano ha querido señalar otro aspecto del homenaje que no le gustó. "Me chocó mucho que me di cuenta una vez que terminó que no salieron sus otros dos hijos ni sus nietos, a los que adoraba", expresó.

En reglas generales, asegura que le gustó el documental, con el que se "emocionó varias veces", sobre todo con la actuación de Miguel Poveda por el que siente admiración.

Además, ha manifestado que tenía cierta inquietud por lo que fuera a salir del contenedor que abrieron en directo durante el programa, que finalmente fueron trajes de Rocío Jurado.

Amador Mohedano se pronuncia por primera vez

Amador Mohedano también ha hablado para Viva la vida, manifestándose por primera vez sobre la emisión de este homenaje. "Para mi gusto, tiene un montón de peros", afirma.

Asegura que se emocionó, sobre todo con las imágenes a color que las había editado él, pero que "hubiera metido otro tipo de cosas también, lo hubiera enriquecido más".