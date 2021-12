Creu Roja alerta de que faltan juguetes para llegar a más de 22.000 niños vulnerables en Navidad: ¿Cómo donar?

ES NECESSITEN JOGUINES SOBRETOT PER INFANTS D’ENTRE 0 a 3 anys i de 10 a 14 ANYS‼

El dret al joc és fonamental pel desenvolupament integral dels infants.

Us animem a col·laborar amb la #Campanyadejoguines per tal de que cap infant es quedi sense joguina.

Ens ajudeu⁉ pic.twitter.com/Q7oBVH3ReP