Los Veintisiete piden otra propuesta a la Comisión sobre caducidad del pasaporte Covid que entraría en vigor en febrero

Con dificultades y disparidad de criterios, la posibilidad de que los ciudadanos europeos que no se pongan la tercera dosis no puedan viajar por la UE avanza en Bruselas, donde, a petición de los jefes de Estado y de Gobierno, la Comisión Europea prepara ya una nueva propuesta que mantiene la incógnita sobre si la fecha de caducidad seguirá siendo de nueve meses como es su actual planteamiento o se rebajará a siete u ocho y con una entrada en vigor de las nuevas condiciones para el 1 de febrero, en lugar del 10 de enero, como era su primera idea.

El Consejo Europeo estudió este jueves la propuesta de la Comisión Europea para fijar un límite a la validez al Pasaporte Covid con dos dosis, como manera de incentivar que los europeos se pongan la tercera dosis de vacuna que considera "urgente y crucial" para frenar la variante ómicron. De la reunión no salió una posición concreta de los primeros ministros y presidentes europeos, sino una petición para que, con sus comentarios, la Comisión presente una nueva propuesta, que, según indican fuentes diplomáticas, llegará el 22 de diciembre y modulará la actual, de manera que lo previsible es que los Estados miembros puedan elegir la fecha de caducidad y en el que se retrasan varias semanas la entrada en vigor de la nueva norma del documento de viaje con el que el que desde el 1 de julio pasado la UE busca normalizar los viajes dentro de su territorio a pesar de la Covid,

"El Consejo Europeo subraya la importancia de un enfoque coordinado sobre la validez de Certificado Covid de vacunación y toma nota del hecho de que la Comisión Europea adoptará un acta delegada sobre esta materia", dicen las conclusiones del Consejo Europeo, que ha apuntado también que "cualquier restricción" debe evitar perjudicar el mercado único europeo u "obstaculizar el libre movimiento entre los Estados miembros".

En la reunión, el presidente español, Pedro Sánchez, ha pedido al resto de Estados miembros que eviten tomar medidas unilaterales contra la Covid, en un momento en el que Italia ha reintroducido la obligación de presentar una PCR negativa además del certificado de vacunación o que Francia va a prohibir los viajes no esenciales al Reino Unido.

En este escenario, los Veintisiete han dado instrucciones a la Comisión para que presente una nueva propuesta con lo escuchado en el Consejo Europeo de este jueves, donde fuentes comunitarias indican que no todos los Estados miembros se mostraron de acuerdo con el plazo de nueve meses para que el Pasaporte Covid deje de ser válido para viajar por la UE si en ese tiempo su titular no se ha puesto una tercera dosis de la vacuna.

El planteamiento inicial de la institución que preside Ursula von der Leyen fueron seis meses, ampliados después a nueve para dar tiempo a los Estados miembros a hacer los preparativos logísticos necesarios. Este jueves, hubo países que pidieron que el plazo de validez entre segunda y tercera dosis no se prolongue más que "seis meses más uno" o "seis meses más dos" y fuentes diplomáticas indican que "no hay garantías" de que los nueve meses sean aceptada por todos. En todo caso, añaden que será una "recomendación", que después debería recibir el visto bueno de los Estados miembros y que les daría vía libre para cumplirla o no.

A la espera de ver cómo resuelve la Comisión estas diferencias, lo que sí se apunta como seguro es que el límite temporal no entrará en vigor tan pronto como el 10 de enero, como propuso la Comisión, sino el 1 de febrero.