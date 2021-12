Georgina confiesa cómo está llevando su embarazo de gemelos: "Estoy ansiosa por que nazcan"

La influencer Georgina Rodríguez y su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, anunciaron hace dos meses que están esperando gemelos. Ahora, en una entrevista con la revista Cosmopolitan, la joven ha hablado sobre cómo afronta su nueva maternidad.

“Me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan”, confesaba la modelo, a la par que reconocía que el resto de niños, los otros cuatro hijos del deportista, lo están llevando "muy bien". "Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: ‘¿Pero no van a nacer ya?’", compartía orgullosa.

Acerca de cómo se cuida ante este nuevo embarazo, la respuesta es sencilla: "Trato de mantener la piel limpia e hidratada, comer cada vez menos azúcar y beber mucha agua". Además, por supuesto, de practicar todo el ejercicio que puede con su condición física.

"Me mantengo en forma entrenando en el gimnasio y saliendo a caminar. Es cierto que el baile ha formado parte de mí siempre, pero actualmente no lo practico tanto como me gustaría", se ha lamentado.

La familia numerosa que comparte con el deportista está compuesta por Cristiano Jr., de 11 años y los mellizos Eva y Mateo de 4 años, hijos del futbolista; , así como Alana Martina, también de cuatro años, que, hasta ahora, era la única hija biológica de Georgina. La influencer siempre ha dicho que le encantan los niños y están felices de recibir a dos más.

“Trato de que nuestros hijos sean agradecidos y que luchen por sus sueños. Que hagan cosas con sus mejores intenciones. Que se ayuden mutuamente y que siempre se cuiden los unos a los otros”, ha detallado sobre la educación que quiere darles a los pequeños.