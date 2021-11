Georgina Rodríguez muestra su primera ecografía junto a Cristiano Ronaldo

Tal y como anunciaban recientemente, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo amplían la familia. A la espera de ser padres en unos meses y con la noticia de que la modelo está embarazada de gemelos, ahora han compartido imágenes de su primera ecografía. Este momento, que les ha llenado de felicidad, lo han compartido con los cuatro hijos que ya tiene la pareja.

Esta pareja de moda está de enhorabuena: mientras se adaptan a su nueva vida por las calles de Manchester, por un cambio de aires tras el fichaje del futbolista en Reino Unido, ahora disfrutan de estas nuevas y emocionantes noticias mientras comparten cada detalle del embarazo en redes.

Tanto Georgina como Cristiano no pueden contener su inmensa alegría: con una fotografía desde la camilla y en pleno proceso de ecografía, Georgina muestra el momento, capturado seguramente por su pareja, donde tanto ella como sus cuatro espectadores observan "impacientes" a la cámara a la espera de los resultados.

"Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, no podemos esperar a conocerlos", comentaba Cristiano en su perfil, con una selfie de la pareja, completamente sonriente, en cama y con las fotografías de la primera eco entre manos.

Esta familia numerosa ha recibido entusiasmada la noticia, mientras continúan adaptándose al nuevo ambiente británico. Y qué mejor manera de empezar un nuevo capítulo de sus vidas que, además de con nueva casa, ciudad e idioma, con dos nuevos pequeños en la casa.

Según adelantaba la revista ¡Hola!, la modelo estaría embarazada de tres meses. "Nueva etapa cargada de ilusión", comentaba en una fotografía junto a sus cuatro niños vestidos con el uniforme del colegio. Mientras Cristiano Ronaldo va haciéndose a la rutina del Manchester United, los hijos de la pareja también están acostumbrándose al soplo de novedades y, por supuesto, a manejar bien el idioma.

Así lo ha demostrado la modelo, con un vídeo de la pequeña Jaca que, con gracia, va compartiendo sus avances con el inglés. Se ha ganado la simpatía de los amigos y familiares de la pareja, completamente derretidos ante su "puro carisma".

La modelo ya compartía en su entrevista para Grazia sus intenciones de volver a ser madre, tiempo atrás, pero también recordaba que no iba a dejar que el cuidado sobre sus hijos eclipsara sus proyectos profesionales: “Aunque para mí mis hijos son lo más importantes, soy una mujer y deseo trabajar y ser autónoma. No debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el campo artístico”.