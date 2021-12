Una actriz de Disney World cuenta que en el parque temático no le permitían hablar en español

U.S. Navy

Una ex actriz de Disney World asegura en una red social que en este reino mágico no se permite hablar en otros idiomas a sus trabajadores.

"Disney tiene una gran regla contra los actores que hablan otros idiomas además del inglés", declaraba Jessica Tremmel en un vídeo que publicó en Tik Tok y que se ha hecho viral, contando con 1.3 millones de visitas y casi 275,000 me gusta. Tal y como cuentan en New York Post, la usuaria trabajó en el parque temático como intérprete de la madrastra de Cenicienta, Lady Tremaine.

A pesar de la supuesta regla, Tremmel afirma en la red social que mientras estaba caracterizada, conversaba con los invitados en otros idiomas, concretamente en dos que comprende y sabe hablar: español y francés.

“Si me hubieran pillado, es una gran reprimenda y potencialmente, ser despedida", explicaba en la publicación. “Pero me encantaba acercarme a las mesas con gente que no hablaba inglés y sorprenderlos con el hecho de que yo hablaba su idioma. Con el francés, la mayoría eran canadienses franceses, y hay un montón de hispanohablantes que nos visitan".

Disney no respondió de inmediato a la solicitud por parte de New York Post de comentar el asunto. Sin embargo, en el sitio web del parque temático, exponen que tienen dispositivos de traducción gratuitos disponibles en francés, alemán, japonés, portugués y español. “Con actuaciones de actores de voz profesionales, los dispositivos brindan a los invitados que no hablan inglés la oportunidad de disfrutar de una atracción con el mismo espíritu de las grabaciones originales”, decía una publicación.

Además, un blog sobre Disney informa que, de hecho, se alienta a los miembros del elenco a hablar otros idiomas con los invitados siempre que obtengan una aprobación previa formal. "Varios miembros del elenco hablan más de un idioma y, por lo general, llevarán una etiqueta debajo de la placa con su nombre que indique cuáles son", afirma World of Walt. "Si encuentra uno que hable su idioma, estará más que feliz de ayudarlo. Si no conocen tu idioma, por lo general sabrán dónde encontrar a otro miembro del elenco que lo sepa ".