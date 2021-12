Una setentena de pollos se someten a pruebas PCR para participar en la Feria Avícola de El Prat

No solo para los humanos es necesario realizarse un test PCR para participar en determinados eventos en un contexto de pandemia. Los pollos de raza de El Prat de Llobregat, conocidos como pollos Pota Blava, también han tenido que someterse a esta prueba para poder estar presentes en la Feria Avícola del municipio, que este fin de semana llegará a su edición número 48. El objetivo de los tests que se han hecho estos animales, sin embargo, no ha sido descartar la Covid-19, sino la gripe aviar, pues ha habido un brote en algunos países europeos. Las pruebas han sido similares a las que se hacen a las personas: a los pollos se les ha introducido un palito en el pico.

El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, ha explicado que el resultado de las PCR ha sido en todos los casos negativo y ha apuntado que temían que la feria no se pudiera celebrar. "Nos hemos puesto en el peor de los escenarios, con lo que no podíamos contar era con un brote de gripe aviar en el norte de Europa que pusiera en peligro exponer aves de corral vivas", ha dicho.

La situación de epidemia grave de este virus en pollos (no en humanos) en Europa ha hecho que el Gobierno haya decretado la suspensión de muestras de aves de corral en España. Esta, no obstante, se puede levantar en casos puntuales y justificados por la autoridad competente, que en Cataluña -donde por el momento no se ha registrado ningún caso de gripe aviar- es la Generalitat. Este martes el ejecutivo catalán informó al Ayuntamiento de El Prat de que las pruebas PCR realizadas a la setentena de pollos dieron negativo.

El cartel de la Feria Avícola de El Prat. AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT

Vuelve el formato presencial

Después de que la edición del año pasado se tuviera que celebrar en formato 'online' a causa de la pandemia, la Feria Avícola del Prat vuelve este fin de semana a la Granja de la Ricarda para celebrar su edición 48.

De nuevo, el certamen será un punto de encuentro alrededor del pollo Pota Blava o la alcachofa Prat, dos productos emblemáticos del municipio.

Entre las tardes del viernes y el domingo, los más de 60.000 visitantes que se esperan podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica, comercial, cultural y lúdica en un amplio recinto ferial de 19.000 metros cuadrados adaptado a las medidas sanitarias.

En previsión de cambios en la evolución de la pandemia, el consistorio ha previsto diferentes escenarios para garantizar la seguridad del evento. Se hará un control de aforo exacto de cada espacio por separado para adaptarse a la normativa sanitaria. Respecto a otros años, el espacio destinado a la restauración, donde más aglomeraciones se producían, se ha reducido y algunas barras se han instalado en el exterior.

Se espera que este año visiten la Feria Avícola entre 65.000 y 70.000 personas, después de que en las últimas ediciones antes de la pandemia lo hicieran más de 80.000.

En el recinto ferial se podrá encontrar el pabellón agrícola -para descubrir como se cría el Pota Blava- y la muestra agrícola y ganadera de los campesinos del Prat, donde será posible conocer las características de la alcachofa Prat y otras frutas y verduras del Parque Agrario.

En la muestra comercial, que este año llega a la edición número 34, habrá expositores de campesinos, criadores y comercios y empresas tanto locales como de otros puntos del país.

Una de las principales novedades de este año será la carpa exterior dedicada a la proyección de la actividad económica del municipio y su impacto en el territorio.

Un año más, la Feria Avícola contará también con un Espacio de Gastronomía, donde se incluye la primera Muestra de Vinos y la Muestra de Entidades número 19.

Edición marcada por el debate de la ampliación del aeropuerto

La feria llega este año marcada por el debate sobre la ampliación del aeropuerto. Por ello, además de los productos Km0 del municipio, también se vinculará a la defensa del territorio, de los espacios naturales del Delta y del parque Agrario del Baix Llobregat.

Este será el tema al que se dedicará el estand municipal de la feria, donde los visitantes podrán disfrutar de una experiencia audiovisual inmersiva para conocer la finca de La Ricarda, uno de los espacios amenazados por una hipotética ampliación.