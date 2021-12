Javier Cámara, en 'El hormiguero': "Pienso que podría haber tenido otra carrera si hubiera tenido pelo"

El hormiguero recibió este miércoles a Javier Cámara, que presentó la tercera temporada de Venga Juan, la serie que protagoniza en HBO Max y donde interpreta a un político no muy decente que sirve para realizar una crítica, siempre en tono de humor, de la política española.

En ella, el actor vuelve a meterse en la piel de Juan Carrasco, quien esta vez se ve involucrado en una trama de corrupción del pasado que viene a trastocar su flamante actual estatus dentro de una gran empresa.

Vemos el trailer de “Venga Juan” la tercera temporada de la serie de @JAVIERCAMARA1 #CámaraEHhttps://t.co/vJmIAXYRdK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 15, 2021

Pablo Motos destacó que el personaje de Cámara en la serie tiene pelo: "¿Actúas de forma diferente cuando llevas peluca?", le preguntó al invitado, que le contestó de forma afirmativa porque "cuando me la quitan pienso que podría haber tenido otra carrera si hubiera tenido pelo".

"Me empecé a quedar calvo en la escuela de Arte dramático y me jodió", afirmó el intérprete. "Además, una de las profesoras me dijo que sí que haría teatro, pero nada de cine o televisión porque tenía los ojos pequeños y me empezaba a escasear el pelo. No me molestó porque lo que quería que hacer era teatro", añadió.