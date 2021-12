Los loteros reformulan sus protestas y solo cerrarán las administraciones el día de la Lotería de Navidad

A una semana para la celebración de la esperada lotería de Navidad, los loteros de toda España continúan decididos a manifestarse contra la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), a la que le piden unas "comisiones dignas". Pese a que en un primer momento se había anunciado la posibilidad de cerrar las administraciones en señal de protestas los días 22, 23 y 24 de diciembre, fuentes consultadas por 20minutos confirman que únicamente se cerrarán el 22, y se realizará una manifestación masiva el día del sorteo frente al Teatro Real, en Madrid.

El pasado 22 de septiembre, cientos de loteros de todo el país se manifestaron en Madrid para pedir un incremento de las comisiones por las ventas de billetes de lotería. Como señalan desde 'Loteros en la Lucha', en el año 2004 se produjo la última subida de las ganancias de los loteros por cada boleto vendido por parte de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Una de las quejas de los loteros es que en estos 17 años el IPC se ha incrementado un 35,2%, pero el dinero que reciben por sus ventas permanece igual. "No es lo mismo lo que costaba vivir en 2004 que lo que cuesta vivir ahora, todo se ha actualizado y es más caro", aseguraba a este medio en la manifestación de septiembre Joaquín Monroy, portavoz de 'Loteros en la lucha'.

La primera manifestación en Madrid, que los convocantes consideraron un gran éxito tras aglutinar a cerca de 3.000 personas, fue solo la primera acción. Para decidir cuál sería el siguiente paso, al ver que desde SELAE no respondieron a las peticiones, desde 'Loteros en Lucha' se ha llevado a cabo una encuesta en el gremio para decidirlo.

"Hemos cerrado la encuesta que se abrió el pasado 29 de noviembre, con una participación superior a 1.000 puntos de venta y que pensamos que es una muestra bastante representativa de la opinión de la red de ventas", aseguran en un comunicado compartido en redes sociales.

En cuanto a la asistencia a la movilización del próximo 22D en el Teatro Real y pese a la dificultad que estas fechas suponen para el desplazamiento desde provincias alejadas de Madrid, ya contamos con la asistencia confirmada de más de 1.500 personas, número que pensamos duplicar con todos aquellos que, aun no respondiendo a la encuesta, si están dispuestos a unirse a la movilización", reconocen. "El día 22 toda la cúpula de SEALE con su presidente a la cabeza estará en el teatro y todos los medios grabando en directo, todos los ojos estarán puestos en nosotros".

La encuesta realizada muestra "un seguimiento de un 81,1% para un cierre del 22 de diciembre y un 39,50% para los días 22, 23 y 24 de diciembre", por lo que desde la organización han decidido realizarla únicamente el día 22 de diciembre, el mismo día del sorteo de Navidad.

"Queremos recordaros que esta es una movilización voluntaria y pacífica, por lo que es importante mantener el máximo respeto a todos los compañeros, sé cuál sea su postura al respecto", explican en el comunicado.

Además, también recuerdan que algunas asociaciones de loteros no han querido sumarse a esta movilización, y prefieren hacer las cosas "de otra forma", y desde 'Loteros en Lucha' creen que las acciones que estas organizaciones han llevado a cabo durante estos años "no han dado resultado".

"El cierre de un solo día es la opción menos dura, ya que además queremos tender la mano a una posible solución con SELAE. De todas formas esta medida nos sirve como aviso de lo que podría llegar a ocurrir en los próximos meses si el problema no se soluciona. La solución no son subidas de 0,5-1 punto como estamos escuchando en distintos sitios, tampoco juegos nuevos, tampoco subir los precios, tampoco el convocar reuniones informativas con las asociaciones para decirlas que se está estudiando. La única solución es abrir una mesa de negociación, insistimos de NEGOCIACION con un estudio de soluciones realistas que conlleve una amplia subida de las comisiones. Mientras esto no ocurra el colectivo seguirá en la calle intensificando cada día más sus movilizaciones y actos", termina el comunicado.