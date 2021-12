Lorenzo Caprile y su Menina LGTBI: "Hay que estar orgulloso de quien es cada uno, sin tantas etiquetas"

Lorenzo Caprile (Madrid, 1967) es uno de los rostros más mediáticos de la moda española. Su papel de "malo" en el jurado de Maestros de la costura ha conseguido que no pase desapercibido, a la vez que causa admiración con su destreza en la confección.

También conocido como el modista de la casa real, Caprile sigue impresionando con los vestidos que ha creado para Victoria Federica en sus últimos eventos de alfombra roja y que tan buenas críticas han recibido, como por ejemplo, el que la aristócrata llevó a la fiesta de Moët & Chandon en el Teatro Real de Madrid.

No obstante, una de sus recientes creaciones no tiene nada que ver con las telas, sino con la inclusión LGTBI junto a Burger King. Con el nombre de Meninxs Currantes, el modista ha adaptado los colores de la bandera LGTBI a un modelo clásico de menina, inspirándose en los trajes que han sido retratados por todos los pintores que, desde Diego Velázquez a Eugenio Lucas y a través de sus obras, han mostrado a las damas de la época y sus vistosos vestidos.

Lorenzo Caprile junto a la Menina LGTBI que ha diseñado para Burger King. Omnicom PR Group

“Con esta obra busco jugar con esa ambigüedad y reivindicar que lo importante es sentirse persona y estar orgulloso de quien es cada uno, sin tantas etiquetas”, explica Lorenzo Caprile. “Es un orgullo, nunca mejor dicho, colaborar en esta magnífica iniciativa de Burger King para integrar a todos estos colectivos. Al final todos somos personas, que es lo importante, somos seres humanos buscando nuestro lugar en este mundo, que cada vez es más complicado, así que no lo compliquemos más. Lo importante es ser buena persona”, añade.

Con esta iniciativa, el modista ha querido convertir a la menina de Burger King en un icono de la inclusión para protestar contra la discriminación en ambientes laborales por razones de orientación sexual e identidad y expresión de género.

En una entrevista realizada para 20minutos, Lorenzo Caprile nos habla y se sincera sobre la discriminación en el mundo de la moda y el gran impacto que ha tenido Maestros de la costura para visibilizar esta industria.

En los últimos años, la lucha LGTBI se ha hecho más visible, pero también más atacada. "Ya no solo por el colectivo LGTBI, en el que me incluyo, aunque reconozco que vivo en un sector muy privilegiado en el que nunca ha habido discriminación por tu orientación sexual. En la moda y la belleza todo lo contrario. Pero en el resto de sectores, a la hora de posicionarte por un trabajo, lo que tendría que tenerse en cuenta es tu talento y méritos. Con quién te acuestes o no o cualquier otra característica, en pleno siglo XXI, es absurdo".

"Me van a poner verde en todas partes, pero me da igual. En el mundo de la moda sí existe una discriminación estética"

¿Esto no sucede en el mundo de la moda? "Yo me he movido en un ambiente privilegiado, pero en este tipo de profesiones raras hay otro tipo de movidas, pero yo no conozco ningún caso en el que te hayan discriminado por ser homosexual, gay, trans, fluido... lo que se diga. Ahora soy mayor y me pierdo ya con esto. Es algo que se da por hecho: ni se plantea ni se pregunta".

Aunque no se dé la exclusión por orientación sexual, ¿existe algún tipo de discriminación? "Me van a poner verde en todas partes, pero me da igual. En el mundo de la moda sí existe una discriminación estética, como ya vimos en El diablo viste de Prada. Se juzga primero si es guapo o guapa y si no sabe trabajar, ya aprenderá. En la moda hay discriminación en cuanto al aspecto físico, para qué nos vamos a engañar... Aunque esto no me parece lógico. Hay chicos y chicas curvy con estilazo y una personalidad arrolladora y luego otros delgadísimos que luego son unos pasmarotes"

El movimiento body positive y body neutrality está entrando cada vez más en la moda y se ve alguna modelo que se sale de este canon. "¡Y tendría que haber más! Yo nunca he desfilado y no es mi política de taller. Al tratarse de un taller a medida, tienes que lidiar con todo tipo de cuerpos, edades y condiciones, por lo que tenemos que estar abiertos a todo tipo de encargos a la gente más normal, sin ánimo de ofender a nadie con ese adjetivo, pero se entiende lo que quiero decir. Es algo que debería ser habitual tanto en desfiles, campañas publicitarias... La industria de la moda se está abriendo en los últimos años con campañas más inclusivas donde caben todos, pero el esfuerzo debería ser mayor".

Es la industria (moda) menos frívola que existe, ¡es despiadada! De frívolo no tiene nada, esa es la imagen que se quiere vender"

¿Realmente hay una concienciación o es simplemente marketing? "Un poquito las dos cosas. El consumidor, gracias a Dios, está cambiando su percepción y viendo un poco las trampas de nuestra industria, que es muy mentirosa y tramposa y que por determinadas cosas no va a pasar, así que la industria se adapta. Hay una nueva generación de ejecutivos y directivos que son más sensibles a todo esto y que están poniendo su granito de arena".

Maestros de la costura ha demostrado que el mundo de la moda no es tan frívolo como se piensa. "Es la industria menos frívola que existe, ¡es despiadada! De frívolo no tiene nada, esa es la imagen que se quiere vender, pero desde dentro la industria es durísima, muy competitiva y sin memoria: tú vales lo que vale tu último traje o tu última colección, sino enseguida se olvidan de ti. Maestros de la costura ha acercado este mundo muchísimo, ha quitado muchos mitos y el gran público se ha dado cuenta del gran esfuerzo que hay detrás de cualquier prenda por básica que sea. Ven todo lo que hay detrás y si esto ayuda a que 1 de cada 10 que va a determinados sitios y se compre un paquete de 10 camisetas por 5 euros, se pregunte todo lo que hay detrás. Otra cosa, cuando se nos rompe un mueble o una tubería llamamos para que nos lo arreglen, pero cuando una falda se nos queda pequeña o hemos adelgazado un poquito nos da terror enfrentarnos a un arreglo. Si gracias a Maestros perdemos ese miedo a un arreglo simple, pues bienvenido sea y bien orgulloso de ello".

El programa de Maestros de la costura ha abierto las puertas a más programas de moda en la televisión. ¿Qué tipo de formato te gustaría ver? "A mí me gustaría un formato que cada vez que lo he propuesto me dicen que no es comercial, pero a mí me gustaría un programa que ahondara más en la historia de nuestra profesión. Por qué en determinada época se vestía de cierta manera, o un documental que explicase por qué de una generación a otra en España se ha dejado de coser en las casas. Que explicasen la moda, pero desde un punto de vista más sociológico, de la historia. Al final la ropa es el lenguaje más común, más universal y más primitivo que existe. Tú ves a alguien y según vaya vestido ya te está dando unas señales y unos códigos de en qué barrio vive, si es más pijo o menos pijo, si es hombre, mujer, mayor, joven... Están dando mucha información. Un programa que nos ayudara a entender las evoluciones de la sociedad. Por ejemplo, ahora vemos que hay muchas prendas oversize, de punto, nada entallado o estructurado... Esto es porque cada vez compramos más online y las mascas tienen terror a las devoluciones. Por eso, es más fácil que una prenda que sea oversize te quede bien y te la quedes, pero una prenda entallada es muy complicado.

La Menina de Caprile, junto a las demás de Meninas Madrid Gallery, estarán expuestas en diferentes puntos de la ciudad capital hasta el próximo 15 de diciembre para luego subastarse.

Cada Menina trae un código QR, sin embargo, Meninxs Currantes, que está situada en la calle Velázquez, nº 92, incorpora un código QR que, al escanearlo, lleva al perfil de Burger King en myGwork, la mayor bolsa de empleo digital que pone en contacto a profesionales LGBTI con empresas y organizaciones inclusivas, y con la que Burger King acaba de firmar un convenio de colaboración. De esta forma, todos aquellos interesados podrán acceder a las oportunidades laborales que la firma pone a su disposición.