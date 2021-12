Alejandro Sanz reconoce en 'El hormiguero' que le hace trampas a sus hijos jugando al Monopoly

El hormiguero comenzó la semana con un invitado habitual del programa de Antena 3, Alejandro Sanz, que acudió para presentar su nuevo disco, Sanz, que salió a la venta el 10 de diciembre.

.@AlejandroSanz nos presenta su nuevo disco “Sanz” compuesto con la primera guitarra que se compró ¡y contiene edición cassette! #SanzEH pic.twitter.com/PK0ph9hxO6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 13, 2021

Nada más sentarse en la mesa junto a Pablo Motos, el cantante afirmó: "¿Ya me has vuelto a poner la silla bajita otra vez?". El presentador se excusó entre risas señalando que "solo está un poco más que la mía".

Antes de hablar del disco, Motos sacó el juego del Monopoly 'Edición Alejandro Sanz': "¿Has llegado a jugar a él?", le preguntó el valenciano.

El invitado le contestó que "he jugado un par de veces contra los niños, lo que pasa es que les hice trampas". Y añadió que "me salté una casilla y por la noche lo pasé fatal, me arrepentí mucho".