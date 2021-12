Aunque nunca se fue, en cierto modo Alejandro Sanz regresa a su esencia más pura, a esos inicios en los que, siendo solo un niño, en el colegio ya soñaba con ser artista. Por eso, no es casualidad que para hablar de su último disco, el más personal de su carrera, el cantautor lo haga en Moratalaz, el barrio madrileño que le vio nacer, crecer y dar sus primeros pasos en la música antes de triunfar en cada rincón del planeta.

¿Por qué simplemente Sanz? Creo que resume muy bien lo que es el disco y la poca importancia que le doy al envoltorio en cuanto a nombrar las cosas. Creo que el nombre no define el contenido y, en este caso, lo único que quería demostrar que lo que hay dentro es lo más cercano a lo que soy yo como persona y como músico.

Siendo su disco más íntimo, uno se pregunta en qué circunstancias personales fue compuesto y grabado. En un momento de transición total. Entre el shock de todo lo que habíamos vivido, el renacer de muchas cosas y la intención de salir del túnel. Un momento en el que necesitas expresarte, comunicar cosas, y, encima, te permite hacerlo de una forma artesanal y cuidando mucho más la calidad. Hacía años que no tenía tanto tiempo para hacer un disco.

¿Cuándo es mejor escucharlo? Cualquier momento es bueno, pero, sobre todo, uno en el que se esté tranquilo y en el que se pueda disfrutar con esa paz de escucharlo y esa quietud de prestarle atención.

El disco, Moratalaz... ¿Siempre es bueno volver a los orígenes? Más que volver, porque yo nunca me fui, sí recordarlos y ponerlos en valor. Poner en valor de dónde vienes y qué es lo que has aprendido en todo el proceso es mucho más importante que volver, que eso suena como que estás caminando hacia atrás. En el proceso de la evolución no olvidar de dónde vienes es un paso más hacia adelante.

¿Qué habría sido de Alejandro Sanz sin la música? No sé. Sería biólogo marino (ríe). Sería peor seguro.

¿Y gracias a qué o quién ese chaval de barrio que ha triunfado ha logrado mantener los pies en la tierra? He tenido la suerte de que nunca me he despegado demasiado de ella. En realidad, cuando mi madre, que era la que más me ponía los pies en la tierra, me faltó, mis hijos ya estaban aquí y también son los que me anclan. Nunca he sido muy de sobrevolar, creo que es muy importante que consigas cumplir todos los sueños, pero siempre manteniendo una cercanía con lo terrenal, porque, si no, termina siendo desagradable.

En Bio, su carta de presentación, hace una crítica a las apariencias. ¿Cuesta ser y mostrarse real? Sí, a veces cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Todo el mundo, en algún momento, nos despistamos, nos viene un poco grande algo o nos creemos más importantes de lo que en realidad somos. Yo solo soy un músico que hace música, y a eso es a lo que me dedico. Con todo el orgullo del mundo, pero también con toda la humildad del mundo.

Se cumplen 30 años de Viviendo deprisa, su primer álbum como Alejandro Sanz. ¿Siente que ha pasado muy rápido todo? Totalmente. Fui un adivino escribiendo ese título, era premonitorio total (ríe). Los primeros 30 años se me han pasado superrápido y ahora es cuando empiezo a saborear cada minuto. Han pasado tantas cosas, ha sido tantos conciertos, tantas canciones, tantos países, tantos viajes, tantas emociones... Se llena la mochila enseguida.

¿Alguna vez le pasó factura vivir tan deprisa? Sí, claro, hay veces que provoca cansancio, lo que pasa es que el tamaño de mi sueño, de lo que soñaba el niño que yo fui, es tan grande que siempre me saca a flote de ahí.

¿A qué etapa vital o regresaría jamás y a cuál sí? No estoy trabajando los viajes en el tiempo últimamente (ríe). Vivo muy bien en el presente y he llegado aquí después de mucho esfuerzo, así que no quiero tocar nada, no sea que se estropee.

Alejandro Sanz. GTRES

Y, mirando al futuro, he leído que abre la puerta a la retirada. No, no, para nada (ríe). No tengo intención ahora mismo, ni está en mis planes. Aunque es una cosa que nunca se sabe, porque hablar del futuro es tan incierto como peligroso. Yo no tengo la intención, pero no depende de mí cien por cien.

¿Alguna vez ha querido ser Alejandro Sánchez y no Sanz? Nunca he dejado de ser Alejandro Sánchez, Sanz es solo una contracción de Sánchez. Yo no me visto de artista para subirme a un escenario o para hacer una entrevista, hay gente que sí cambia completamente al personaje. Yo soy yo con todas mis aristas y recovecos, no pretendo engañar a nadie.

Musicalmente, ha coqueteado con muchos sonidos y estilos. ¿Cuesta seguir siendo fiel a lo que uno cree? Es como un acto de rebeldía eso de decir que voy a ser fiel al sonido que he inventado, a la forma de hacer música que, creo, inventé yo, que es la mía. ¿Para qué renunciar a ello? Claro que he jugado con muchos estilos. Me gusta la música y por eso juego con ella, por puro respeto que le tengo. Ahora, en el juego, he tirado los dados emocionales y me ha tocado hacer esto que, dentro del sonido, es muy actual. Lo único que he rescatado de antes es la sensación con la que yo escribía las canciones, esa libertad absoluta y no hacer concesiones a ningún tipo de moda o mercado.

También ha hecho muchísimos feat. ¿En base a qué decide Alejandro Sanz sus colaboraciones? Es que no sé decir que no (ríe). De todo el mundo se aprende algo y yo estoy muy orgulloso de todas mis colaboraciones. No hay que ser prejuicioso ni un snob, pero sí ser muy cuidadoso con la calidad y exigirse a sí mismo lo máximo.

Sus fans le siguen desde hace tres décadas. ¿Le impresiona? Hay muchos y muchas de esos fans que siguen ahí, y eso es una señal inequívoca de que hay una conexión grande entre la música que hago y la gente que la escucha. Y toda la gente que se ha ido sumando después, que la ha descubierto por otra persona o a través de la música... Que ocurra esto durante tantos años es bonito, me gusta.

ALEJANDRO SANZ Madrid, 1968. Alejandro Sánchez Pizarro –nombre real– Inició su carrera en 1991 con 'Viviendo deprisa', álbum al que suma otros 12, entre ellos 'Más', el compacto español más vendido de la historia. Además, ha ganado 24 Grammy Latinos, y 4 Grammy. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama.

Alguien que es ídolo de tantas personas, ¿de quién es fan? De mucha gente, pero digamos que mi ídolo era Paco de Lucía.

Es uno de los artistas más premiados. ¿Llegan a perder valor los reconocimientos? Los premios tenían mucho más valor cuando estaba mi madre para decirme: 'eres una eminencia, hijo'. Obviamente, se agradecen muchísimo. Los Grammy, la estrella en el Paseo de la Fama... Cada uno de los reconocimientos son muy importantes, pero subirte a un escenario y que la gente cante contigo una canción no hay manera de superarlo, no hay estatuilla que lo supere.