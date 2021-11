El Real Madrid ficha a Alejandro Sanz: compondrá una canción para inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu

Florentino Pérez quiere que la inauguración del renovado Santiago Bernabéu sea todo un acontecimiento. Por eso, el día que estén completadas las obras va a montar una fiesta que sea memorable.

Para ello ha fichado a uno de los artistas españoles más internacionales: Alejandro Sanz. El popular cantante va a componer una canción para semejante acontecimiento, que se convertirá en una suerte de nuevo 'himno' (o eso quiere) para el feudo blanco. Sanz es socio de honor del Real Madrid. El cantante ya está trabajando en la letra, según ha anunciado en la Asamblea el presidente.

¡Qué bueno volver a ver a @AlejandroSanz! ¡Esta vez visitó #RMCity y vio en vivo el último entrenamiento del equipo! #HalaMadrid pic.twitter.com/5cAr0LXCR5 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2016

El Real Madrid ya ha colaborado con varios artistas de primer nivel para la creación de diferentes canciones o himnos. Aparte del de las 'Mocitas madrileñas', el clásico, está el del Centenario de Plácido Domingo o el de la Décima, cuya letra corrió a cargo del periodista Manuel Jabois y que grabó el grupo 'Red One'.

Recientemente, en un acercamiento al público más joven y a la cultura urbana, salió el 'If You Create The Noise', más conocido como 'Soy del Madrid del Real'.