Florentino Pérez, desatado en la Asamblea: carga contra la UEFA, Movistar, LaLiga... y acaba vitoreado

Florentino Pérez no se mordió la lengua durante la asamblea de socios del Real Madrid. El presidente blanco recibió un baño de masas durante la aprobación de las cuentas y presupuestos del club para esta temporada, y vio su propuesta refrendada entre vítores y aplausos.

Y es que Pérez reivindicó sus ideas en un discurso en el que tuvo tiempo para reivindicar no sólo las obras del Santiago Bernabéu, que convertirá el estadio en uno de los más modernos del mundo, sino también para atizar a la UEFA en su defensa de la Superliga.

"Hay que recordar a UEFA quién es el Real Madrid", comenzó, antes de ser interrumpido por los socios al grito de "¡Reyes de Europa!", claramente posicionados a su favor en la argumentación de que el nuevo torneo para sustituir a la Champions League es necesaria.

"Somos los Reyes de Europa, Reyes de Europa." 🎶



QUÉ MOMENTO. 👏 pic.twitter.com/u6cpWUURkn — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) November 20, 2021

"El Real Madrid es el club más laureado de la historia, que ha participado, desde su fundación en 1902, en todas las innovaciones necesarias a lo largo de los años y ha velado por las tradiciones del fútbol cuando estaban en peligro. Fue el único club del mundo fundador de la FIFA en 1904 junto a las federaciones de 7 países. Y fue también, en 1955, el impulsor de la creación de la Copa de Europa junto al periódico L’Équipe", recordó Florentino, que apuntó a las "presiones" que están recibiendo por parte de Aleksander Ceferin.

"Dichas amenazas y presiones no tuvieron ningún efecto en 3 clubes históricos que tenemos 20 Copas de Europa. Dos de ellos propiedad al 100% de sus socios, Real Madrid y Barcelona, y otro, Juventus, perteneciente a la misma familia desde hace 100 años", recordó.

Sobre el futuro del proyecto, Florentino, que también preside la Superliga, confía en "los tribunales europeos y, en particular, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tienen la misión y el deber de velar por el respeto a las libertades y derechos que disfrutan todos los ciudadanos de la Unión Europea". "Nadie está por encima de la ley", recordó.

Quejas a Movistar y aviso a LaLiga por CVC

La entrada del fondo de inversión CVC en LaLiga también abrió oportunidad a Florentino para mandar una advertencia a Javier Tebas, con quien tiene otro frente abierto.

"El Real Madrid analizará detalladamente todos los aspectos de la operación y actuará en consecuencia contra todas las partes involucradas en caso de que considere que se infringe la normativa aplicable, defendiendo los intereses del club ante los tribunales de justicia del orden que proceda. Y también actuaremos si LaLiga persiste en su empeño de comercializar los derechos de televisión por plazos que excedan el criterio marcado por las autoridades de competencia española", advirtió.

En el turno de ruegos y preguntas, le cuestionaron sobre la presunta parcialidad en las narraciones de los partidos de fútbol de la televisión que retransmite los encuentros de Liga y Champions, Movistar+.

El presidente blanco no se mordió aquí tampoco la lengua: "No me gustaría quejarme, pero es verdad que Movistar no nos trata bien. Vamos a intentar comunicárselo a los responsables, porque en España hay más madridistas que de cualquier otro equipo", presumió. Arrancó otro aplauso.