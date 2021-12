Batalla campal entre Steisy y Alba Carrillo en 'Secret Story': "¡Tranquilízate, tranquilízate!"

Las colaboradoras de Secret Story Patricia Steisy y Alba Carrillo mantuvieron anoche una tensa discusión a base de gritos y reproches a cuenta del concursante Julen de la Guerra.

Steisy llevaba un buen rato criticando a Julen como concursante, afeándole su actitud pasota dentro del concurso.

"Como persona te doy un 10, pero como concursante te doy un 0. Es una persona que se la ha pasado todo el día durmiendo. Te pusieron el disfraz de planta y, encima, estuviste orgulloso y te reíste", le dijo la colaboradora.

Pero como Julen se defendía y sacaba a relucir su relación anterior, cuando coincidideron en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, o tras decirle Julen "apaga la radio, que pareces la Cristina", ella subió el tono.

"¡Conmigo la chulería te la aguantas, que yo soy más chula que tú!", "viniste siendo una mierda y te fuiste siendo un rey, eso gracias a mí" o "tú qué pareces niño, un empanado de mierda", fueron algunas de sus expresiones.

Fue entonces cuando intervino Alba Carrillo para defender a Julen, algo que sentó muy mal a Steisy.

"Me parece superfuerte que aplaudáis la falta de educación", dijo la modelo y exconcursante después de que el público aplaudiera a Steisy. "No pidas respeto si no lo estás teniendo, vamos a darlo para pedirlo", le dijo Alba Carrillo a Steisy. "Si él te respeta como colaboradora, respétale como concursante", le decía la modelo.

"¡No te metas tú, tú y tu madre liáis las que liáis y ahora me vas a decir ahora a mí de respeto!", gritaba Steisy poniéndose de pie.

"¡Tranquilízate, tranquilízate! No te metas en donde no te tienes que meter", seguía en tono alto Steisy.

"Me meto en lo que me da la gana, yo también estoy aquí de colaboradora", le espetaba Alba Carrillo antes de que el presentador tratara de rebajar el tono, aunque acabó por llamarle la atención a Steisy por su tono excesivamente duro.