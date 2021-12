Rocío Carrasco aclara que el homenaje no perjudicará a la figura de Rocío Jurado: "Otra cosa es a terceros"

Rocío Carrasco ha querido hacerle un homenaje público a su madre, Rocío Jurado, abriendo las numerosas cajas llenas de pertenencias de la cantante que conserva desde después de su nacimiento.

Así, este martes irá desgranando y mostrando al público de Sálvame "lo que la más grande" le dejó en herencia. "Para mí fue un regalo de Navidad la propuesta de este homenaje. Se va a hacer con tanto cariño, tanta implicación... creo que va a ser algo maravilloso, estoy como loca porque llegue", confiesa este domingo en Socialité.

La hija de Pedro Carrasco ha explicado los motivos por los que aún no ha abierto esas cajas con gran valor sentimental y que tanto ha cuestionado los miembros de su familia desde que se hiciera pública la fecha de este homenaje. "No tenía ánimo, ni tenía una casa tan grande como la de mi madre para poder colocar todas sus cosas. No quería aferrarme a objetos, quería aferrarme a ella", declara, confesando que para ella fue un "momento horroroso" el regresar a esa casa, donde había fallecido días antes, y ver que ella ya no estaba.

"Al mundo se le fue una artista de su talla, pero a mí se me fue mi madre", ha insistido, como en repetidas ocasiones ha mencionado en su docuserie, Rocío: contar la verdad para seguir viva, para que se entendiera su postura.

Reconoce que ha elegido este momento para hacerlo porque está "más fuerte tras unos meses de recuperación y curación por todo lo vivido, antes me faltaba esa fuerza". "Ahora estoy lista para empezar a reordenar todos esos recuerdos familiares y seguir disfrutando de mi madre y su memoria. Hasta hace como unos cinco años no he sido capaz de ver imágenes", manifiesta.

¿Qué hay dentro de esos contenedores?

"Dentro hay una vida, que es su vida y por ende es la mía. Dentro hay recuerdos de la etapa más feliz de mi vida, de cuando mi padre vivía en esa casa. Dentro de esos contenedores puede haber muebles, archivo sonoro de su voz, hay 1.500 cosas que yo no he visto o escuchado", ha respondido así a la pregunta que más interés ha generado en los últimos días.

Aunque asegura que cree saber todo lo que hay en su interior, tiene "la ilusión de que no, para encontrarme con algo nuevo que me transporte a que ella está conmigo. Tengo esa ilusión de abrir cajas, de encontrarme una foto que no recuerdo...".

Sin embargo, ha querido revelar que, aunque se puedan encontrar algunos documentos como "cartas o mensajes que haya dejado", los documentos más importantes los tiene en su casa. "Dentro de los contenedores puede haber documentos, pero no van a comprometerla, otra cosa es a terceros, que pueda molestarle alguna carta, mensaje que haya dejado... A la que no van a comprometer es a la figura de mi madre", ha apuntado.

Ha querido dejar claro que la emisión de esta parcela tan íntima de su vida no va a perjudicar "lo más mínimo" a Rocío Jurado. "A nadie le puede entrar en la cabeza que yo vaya a hacer algo que perjudique lo más mínimo a mi madre, jamás en la vida. Para mí mi madre era lo más importante que hay en el mundo", declara.

Descarta haber vetado a nadie para que acuda a plató el día de la emisión. "Me gustaría que participe, de una manera o de otra, todo aquel que la haya querido. Yo no soy quien tiene que hacer la invitación, sino la Fábrica de la tele", concluye.