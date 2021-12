Así es Bader Shammas, el financiero de ascendencia libanesa que se va a casar con Lindsay Lohan

Lindsay Lohan es una mujer impulsiva, qué duda cabe. No hay más que recordar que, en 2019, justo cuando Liam Hemsworth acababa de cortar con Miley Cyrus, ella no desaprovechó la oportunidad y le lanzó fichas al actor -el cual no las recogió porque, desgraciadamente, la intérprete de Chicas malas se había equivocado de publicación-. Pero quedaba constancia de su soltería, al menos. Por eso ha sorprendido incluso a sus seguidores que antes de que acabase noviembre anunciase por sorpresa que se ha prometido con Bader Shammas, un completo desconocido para el gran público y con el que, por lo visto empezó a salir muy poco después de su intento infructuoso de entrar en la familia de Thor y de Elsa Pataky.

Como es famosa prácticamente desde que nació, pues fue estrella infantil y las cámaras nunca han parado de perseguirla, Lindsay Lohan da la sensación de que lleva en la sangre cómo pasar desapercibida y, aún más importante, cómo hacer que la gente que está a su alrededor pase de incógnito ante las cámaras (a excepción de su madre). De ahí que sus fans apenas sepan quién es este hombre de ascendencia libanesa con el que se dará el "sí, quiero".

Una de las consignas de la actriz de 35 años fue marcharse hace algunos años a residir a Dubái, donde ha podido mantener un alto nivel de vida pero un perfil bajo. Alejada de los paparazis ha sido mucho más sencillo ser discreta con este amor que es aún más hermético si cabe con la información que da públicamente: a sus 34 años, Bader Shammas no solo tiene el Instagram con una cuenta privada sino que no sale nunca en las fotografías de su futura esposa -a excepción de las instantáneas con las que han anunciado su compromiso-.

Además, en la única vez en la que Lohan compartió una foto de ambos, posando en un concierto de la banda de rock Bastille en Dubái junto a su hermana Aliana, la borró en apenas unas horas. Fue en 2020 y el pie de foto ya puso sobre la pista, aunque fue por poco tiempo, a muchos medios, dado que este decía "Una noche mágica con mi hermana y mi novio Bader".

Bader S. Shammas, nacido de una familia pudiente, es un financiero de ascendencia libanesa afincado en los Emiratos Árabes Unidos que actualmente trabaja como vicepresidente adjunto en la firma bancaria Credit Suisse, puesto que ocupa en Dubái desde agosto de 2018.

Antes estuvo trabajando en el departamento económico de BNP Paribas Corporate and Institutional Banking como analista en Manama, Bahréin, en 2013 y, tal y como se puede saber por su sencillo perfil en LinkedIn, se licenció en 2010 en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, en la carrera Ingeniería Mecánica. Más tarde realizaría un máster en Finanzas en la Escuela de Negocios John H. Sykes de la misma ciudad del Golfo de México.

Varios medios norteamericanos apuntan a que su patrimonio ronda los 89 millones de euros y, con ellos, obviamente, se ha rascado el bolsillo para el anillo que Lindsay luce ahora en su mano izquierda, una pieza diseñada por la prestigiosa joyería Harry Winston y que consta de un enorme diamante en corte princesa, montado sobre una línea de piedras más pequeñas.

Esta no es la primera vez que la intérprete de Ponte en mi lugar o Tú a Londres y yo a California ha estado comprometida, dado que ya planificó otra boda, con el magnate empresarial ruso Egor Tarabasov, aunque finalmente se separaron en 2016 después de que saliera a la luz un vídeo en el que Tarabasov era grabado agrediendo físicamente a Lohan en una playa de Grecia.

Desde entonces una soltería que ha roto con su noviazgo y ahora futura boda con Shammas, a quien ya le ha dado su beneplácito su suegro. "Basándome en lo que hasta ahora ha publicado Lindsay, todo lo que puedo decir es que estoy muy feliz por ella y por Bader, y muy orgulloso de todo lo que está haciendo con su vida", ha dicho el padre de la actriz a Hollywood Life.

De hecho, eso entronca también con la carrera laboral de Lohan, a quien parece que Bader ha ayudado a asentar la cabeza. Después de algunas esporádicas colaboraciones en la versión australiana de Mask Singer como jurado, la actriz ya ha rodado una película navideña aún sin título definitivo para Netflix de cara a estrenarla en las fiestas invernales de 2022 y en la que está acompañada por Chord Overstreet, conocido tras su paso por Glee.

"Actuar me asustó durante mucho tiempo, porque cada vez que hacía una película en lo primero en lo que se fijaba el mundo era en mi vida personal y eso eclipsaba mi trabajo", declaró Lindsay, quien ahora está viviendo una revitalización al igual que le ha ocurrido a otras compañeras de generación como Britney Spears o Paris Hilton, lo que están aplaudiendo las redes.