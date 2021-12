El dardo envenenado de Tom Brusse a Julen en 'Secret Story': "Tres meses tumbado en la cama con todo incluido"

Julen de la Guerra acaba de ser expulsado de la casa de Secret Story tras casi 3 meses de concurso, algo que parece ser motivo de celebración para Tom Brusse. El exparticipante de la Isla de las tentaciones no ha intentado disimular su sonrisa ante la expulsión del concursante, con alguna que otra carcajada, a lo que se ha sumado su zasca definitivo.

Brusse acudía a la gala con Jorge Javier Vázquez, para recibir a Julen, pareja actual de la exnovia del francés, Sandra Pica, después de un tenso encuentro que tuvieron en la casa. La misma Pica protagonizaba una emotiva despedida que no convencía al invitado.

"El tipo este riéndose con esta historia... Tú no tienes sensibilidad", le reprochaba Jorge Javier, a lo que Tom Brusse respondía: "Me da pena que se vaya, pero, para mí, es lógico. ¡Porque ya se le han terminado las vacaciones! Tres meses tumbado en la cama con todo incluido, ya se acabó".

El tajante comentario recibía la ovación de la audiencia, debido a una de las críticas más sonadas en la emisión de esta temporada. Y es que muchos seguidores del formato ya han reprochado la poca actividad del extronista de MYHYV durante su larga estancia en el reality por pasar extenso tiempo en la cama o por cualquier estancia de la casa.

Enorme, Tom. Ya se acabaron las vacaciones, sosaina. Mucho has durado. #SecretGala13 — Furosemida87 (@furosemida87) December 9, 2021

JAJAJA Tom diciendo que lo malo de que Julen haya salido es que ya se le acabaron las vacaciones dentro del concurso. VAYA ÍDOLO 🤣 #SecretGala13 #CrisLu9D — Estibaliz (@estibal_) December 9, 2021

Julen se tuvo que enfrentar a los colaboradores y, con la posibilidad de que ganase los 50.000€ de la esfera, Brusse lanzó leña al fuego: "¿A mí me vas a regalar algo, o no?". Julen entraba en el juego, contestando: "Unas chuches si quieres". Pero eran las palabras del presentador las que remataban la situación: "En esta batalla, tú has salido perdedor. Las cosas que ha dicho Sandra de él no las ha dicho de ti".