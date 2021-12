El dardo de Jorge Javier Vázquez a Tom Brusse en 'Secret Story': "Julen no es como tú, no tiene malicia"

Telecinco emitió este jueves 2 de diciembre una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. Presentada por Jorge Javier Vázquez, la entrega se convirtió en la última de Miguel Frigenti como concursante después de que fuera respescado junto a Adara Molinero.

Entre los colaboradores en plató estuvo Tom Brusse, cuya última aparición en Secret Story sirvió para poner muy nerviosa a su novia, Sandra Pica. Esta vez, el joven llegó con el ánimo bastante calmado. Y es que, según anunció, es "un nuevo Tom Brusse".

Tras pasar unas vacaciones en Dubai en las que descansó de su "golferío", según dijo él mismo, el francés regresó en representación de Frigenti. Sin embargo, esa misma noche fue expulsado, por lo que bromeó y dijo que podría seguir yendo, pero en defensa de Julen de la Guerra, el novio actual de su ex.

El empresario dijo que Julen era muy buena persona, pero mantuvo que se había acercado a Pica para conseguir más minutos de televisión y que la decepcionaría al salir. Pese a que Jorge Javier se caracteriza por por mostrar predilección por el francés, en esta ocasión sorprendió e hizo unos comentarios bastante incisivos sobre él.

"A mí lo único que me preocupa, porque a pesar de lo que ha pasado con Sandra, le tengo cariño, Julen la va a dejar. Lo he repetido mil veces, porque él está con ella por fama. Pasó antes de Secret Story, él se acercó a ella por tele", añadió el participante de Supervivientes 2021.

"¿Cómo tienes los santos huevos de hacer predicciones de parejas? Julen no es como tú. No tiene esa malicia que tienes tú. Tú lo que tienes es una envidia que te corroe", concluyó, dejando entrever que el francés no era de fiar. Precisamente durante su visita a Sandra Pica, esta dijo, igualmente, que Brusse se acercaba a la gente por interés.