Lila Moss, hija de Kate Moss, enseña cómo se debe llevar el pijama en la calle sin que se pierda el 'glamour'

Ayer, Dior presentó su nueva colección masculina de otoño diseñada por Kim Jones, Director Creativo de la línea de hombre de la firma francesa. Bajo el nombre Nowhere to go but everywhere, en diseñador se inspiraba en el escritor estadounidense Jack Kerouac, pionero de la Generación Beat y autor de obras como En el camino.

Lila Moss, hija de la icónica top model Kate Moss, fue una de las invitadas de honor del desfile y conquistó con su naturalidad y gran estilo. La joven, que sigue los pasos de su madre, ha demostrado que también es un referente en el mundo de la moda con el estilismo con el que pisó el photocall.

Con solo 19 años, Lila se ha convertido en toda una It-girl durante el show de Dior Men's Fall 2022 con un conjunto bastante inusual que ha enamorado a la crítica, demostrando que no hace falta estar incómoda para derrochar estilo.

Lila Moss durante el desfile de Dior Men, 2021. GTRES

Lila Moss ha dejado a todo el mundo boquiabierto convirtiendo un pijama satinado de color menta en el mejor conjunto de fiesta. Para convertido en un outfit de 10, la joven modelo lo ha combinado con un jersey del mismo tono de cuello vuelto y unas botas blancas de suela track, que están en plena tendencia.

El contraste de la delicadeza del pijama con el aspecto tosco de los zapatos, hacen del conjunto la combinación perfecta, sin que parezca una prenda para dormir o estar por casa, dando una gran idea para vestirnos estas Navidades.