'Espejo público' habla con un pastelero denunciado por Vox y Abogados Cristianos por su belén erótico

La exposición de belenes es una de las tradiciones de la época navideña. Miles de comercios en toda España decoran sus espacios con los motivos más festivos y representativos de estas fechas. No obstante, la manera de tratar la religión no es idéntica para todos y lo que uno decide hacer puede no sentar bien a otros sectores de la sociedad.

Este ha sido el caso de la pastelería erótica de Andrea Suárez que, este viernes ha hablado en Espejo público de su caso y del escándalo que ha despertado en los Abogados Cristianos, cuya portavoz, Polonia Castellanos, ha mostrado con firmeza su rechazo a esta representación.

La muestra religiosa que Suárez ha colocado en el escaparate de su tienda cuenta con una figura de la Virgen María, en forma de clítoris y de San José, en forma de pene. Algo que el sector católico ha considerado una gran ofensa. "La Navidad tiene mucha simbología católica. Podría haber hecho su representación con el Grinch o con Rudolph. Hay muchas personas que se han sentido ofendidas", ha explicado Polonia.

Tanto el grupo político Vox como la asociación Abogados Cristianos han presentado una denuncia contra la confitería de Andrea y, aunque el motivo principal que han argumentado en su queja es el belén que el empresario ha montado en el escaparate de su negocio, este no está de acuerdo y ha manifestado que "lo han hecho porque no les gusta el concepto del negocio".

Suárez ha exigido a la portavoz que le pidiera disculpas por su comportamiento durante una entrevista que había tenido lugar en el día de ayer en Televisión Española, algo que Susanna Griso ha preferido cortar de raíz, puesto que se trata de un programa en directa competencia con su matinal. Aun así, el empresario ha continuado con su petición de que Castellanos le pidiera perdón por los insultos que, aparentemente, dirigió contra él y por los que, al parecer, tuvo que ser llamada al orden por la presentadora de La 1.

Polonia Castellanos ha exigido que Andrea retire su belén y toda la publicidad que ha hecho a través de las redes sociales, a lo que el confitero ha respondido: "Me encanta la Navidad, me encantan los belenes. No lo he hecho para ofender. He hablado con mi abogada y me ha dicho que no me preocupe porque yo lo he hecho sin ánimo de ofensa. El problema no es el belén, es que yo tengo una gofrería con formas de órganos genitales".

También Jaime Cantizano ha querido aportar que se trata de un tema "tonto" por el que no habría que molestar a los magistrados: "Pobres jueces de este país, que tienen que estar con estas tonterías". Algo que ha sido secundado por el pastelero que, además, ha invitado a Polonia Castellanos a su negocio: "Invito a esta persona a que venga y se coma un buen 'vergote' porque le hace falta".

"Los belenes están puestos en todas las tiendas. Así que, al que no le guste que no mire. Yo pongo lo que a mí me gusta, no lo que la gente quiere que ponga", ha finalizado el pastelero.