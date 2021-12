Una corona de piñas y bolas rojas o por qué esta es la opción más navideña con la que decorar la puerta de casa

Ahora que apenas quedan unos días para alcanzar el ecuador de diciembre, la decoración de Navidad ya pide a gritos salir de sus cajas para llenar tu casa de espíritu navideño, si es que eres de los que no ha aprovechado el puente para hacerlo. Como todos los años, las luces vuelven a ser uno de los puntos conflictivos porque los cables siempre aparecen enredados, por mucho que los dejáramos bien organizados el año pasado al recogerlos. Tampoco faltan las figuritas de Papá Noel y las guirnaldas para engalanar nuestro hogar. Pero, más allá de estos típicos adornos, cada vez son más los que apuestan por una decoración natural en la que las flores y los elementos naturales ganan mayor protagonismo.

Y no, no nos referimos a que optes por un abeto natural como árbol de Navidad, sino a que apuestes por elementos decorativos como flores de Pascua o coronas para dar ambiente a tu hogar en esta época del año. De hecho, estas últimas se están convirtiendo se están consolidando como tendencia y no es de extrañar, puesto que, si las colocamos en la puerta de entrada, son el mejor recibimiento que tus invitados se dejen embriagar por el espíritu navideño. Pero también son una buena opción para engalanar las mesas (¡y acompañar a las delicias que ponemos sobre ellas!). En Floraqueen tienen una propuesta para acertar: su corona Home Joy diseñada con bolas rojas, piñas, acebo y ramas de pino. Una combinación ganadora... ¡por menos de 30 euros!

La corona navideña de piñas y bolas rojas. FloraQueen

No hay duda de que esta corona de 30 centímetros de diámetro rebosa espíritu navideño; y es que viene decorada con los elementos más característicos de estas fiestas: bolas rojas, piñas, acebo y ramas de pino. Una apuesta segura que gustará a todos los públicos y que, además, tiene una función muy versátil, pues no solo es perfecta para decorar la puerta de la entrada de casa, también es un centro de mesa muy útil.

Y si quieres más...

Esta corona de piñas tan navideña también forma parte de uno de los packs a la venta en la web de FloraQueen, acompañando a otra de las protagonistas indiscutibles de estas fechas: las flores de Pascua. Estas plantas de hojas rojas y brillantes son un símbolo de estas fiestas y son pocas las casas en las que no lucen. Por eso, si existe la oportunidad de aunar esta flor con una corona, ¿por qué desaprovecharla? Con esta propuesta de Flora Queen recibes ambas por menos de 60 euros.

El kit que une ambos detalles navideños. FloraQueen

