Sin un buen jamonero, ya puede ser bueno el jamón: no pierdas de vista el favorito y el más vendido de Amazon

Un buen aguinaldo de verdad contiene, como no, un jamón, por ejemplo, de Extremadura o de Teruel. Pero, si tenemos la suerte de que nos toque un aguinaldo con un buen jamón no podemos colgarlo en casa de cualquier modo, debemos tener un jamonero para cortarlo bien y aprovecharlo como se merece. Y es que, aprovechar bien un jamón (corteza, carne y huesos) es muy complicado, sobre todo cuando no se tiene experiencia con el producto. Por eso, lo mejor es que sigas los siguientes pasos y, por supuesto, te hagas ya con un buen jamonero.

Cuando tenemos el jamón colocado ya en el jamonero (la manera correcta es con la pezuña mirando hacia arriba), el primer paso es limpiar el jamón, o sea, retirarle la corteza y la parte grasa de los laterales, de manera que podamos aprovechar esto último, por ejemplo, para un buen cocido. Para llevar a cabo este paso, debemos usar un cuchillo más pequeño que el jamonero y con una hoja más resistente, ya que la corteza es dura. El primer corte se realiza en perpendicular a la pezuña y se tiene como referencia el corvejón, que es la articulación de la pata. Recomendamos que lo realices introduciendo el cuchillo hasta el hueso, así servirá como referencia a la hora de cortar las lonchas.

Una vez limpio, el resto de cortes ya los podemos realizar con un cuchillo jamonero más largo. Por tanto, hasta aquí, lo que necesitamos, además del jamón, es un jamonero y un cuchillo. Desde 20deCompras te dejamos el más vendido en Amazon, que no es de extrañar, ya que solo cuesta 12 euros.

No te olvides del cuchillo

Te dejamos también en la lista el cuchillo más vendido del gigante de las ventas online de Arcos Serie Riviera. De acero inoxidable y mango de polyoxymethylene. Ahora está rebajado un 35%, así que corre antes de que llegue tu aguinaldo.

Seguimos con los pasos para aprovechar tu jamón

Una vez bien sujeto el jamón, limpio y con cuchillo jamonero en mano, es el momento de empezar a cortar lonchas finas de jamón para degustar ese esperado aguinaldo. Las lochas siempre se cortan en dirección contraria, debes colocarte en el extremo opuesto a la pezuña y sujetarla con la mano izquierda, mientras que con la derecha realizas los cortes y retiras las lonchas.

Cuando hayas terminado de cortar, y de comer, puedes cubrir el jamón con las tiras de grasa que has quitado en el primer paso. Esto ayuda a que el jamón se conserve mejor y más tiempo. Después, un trapo por encima de cocina y alejarlo del calor o del sol. De regalo, te dejamos el jamonero favorito de Amazon si el más vendido no te ha convencido

