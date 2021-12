València acollirà 100 Startups Health per a "impulsar la digitalització de la salut"

València arrancarà, el pròxim 14 de desembre en la seu del hub d'innovació Innsomnia, situada en La Marina, 100 Startups Health, un fòrum que té l'objectiu de "connectar a tots els actors del sector sanitari amb la indústria tecnològica a través d'un punt de trobada únic i capaç d'impulsar la creació d'aliances estratègiques".

Aquesta iniciativa, que s'emmarca en el projecte Digital eHealth, impulsat per la Generalitat Valenciana amb la participació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, posarà el focus en la generació d'un ecosistema d'innovació orientat a la digitalització i humanització de la sanitat.

Per a això, s'ha obert una crida internacional a corporacions i emprenedors perquè se sumen al projecte, que ja compta amb la participació de referents com Mapfre, Saba, Cinfa, GSK, BD o Boehringer Ingelheim, entre altres.

Aquestes entitats s'uniran a una selecció de fins a 25 startups i scaleups d'entre totes les participants, accelerant el desenvolupament conjunt de projectes de salut digital. Des d'aquest punt de partida, l'ambició de les entitats organitzadores és la de situar-se en 2023 entre els cinc programes de eHealth més importants d'Europa.

"Amb aquesta iniciativa busquem una connexió fast track entre els players del sector de la salut i les startups i scaleups de tot el món. La pandèmia ens ha ensenyat que les coses han de passar més ràpid i que l'ecosistema eHealth està ja preparat per a afrontar el desafiament de digitalitzar el sector públic de la salut", explica el CEO i cofundador de Innsomnia i organitzador de 100 Startups Health, Fran Estevan.

"Treballarem directament amb el sector públic, la qual cosa suposa un gran repte, però ha arribat l'hora d'assumir-lo, no sols en la Comunitat Valenciana, on treballarem mà a mà amb Districte Digital, sinó també en la resta de les regions, on estem establint ja contactes", afirma Estevan en un comunicat.

Jornada de presentació

En la seua jornada de presentació, 100 Startups Health preveu comptar amb la presència de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, així com amb l'exposició dels casos d'èxit d'algunes de les millors startups nacionals i internacionals de l'àmbit de la salut, dues taules de debat sobre el futur de la sanitat des de l'òptica de l'impacte de les noves tecnologies i una zona d'exposició per a projectes tecnològics.

A més, l'esdeveniment serà el marc triat per a llançar València eHealth Hub, el major programa de salut digital d'Espanya creat per Innsomnia per a impulsar la col·laboració entre startups i corporacions del sector digital.

Les startups i corporacions que vulguen unir-se a aquesta iniciativa poden fer-ho sol·licitant la seua participació en 100 Startups Health. L'assistència presencial a l'esdeveniment comptarà amb un aforament limitat i serà completament gratuïta prèvia inscripció, a més de poder seguir-se per streaming.