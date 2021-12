Luis Rollán reacciona a la muerte de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, en 'Secret Story'

Este jueves 9 de diciembre, Telecinco emitió una de las últimas entregas de Secret Story: la casa de los secretos. La gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, albergó la expulsión de Julen de la Guerra, algo que él mismo se esperaba al prever que los seguidores de varios de los concursantes centrarían sus votos en él.

Esto deja una semana más en la casa a Luis Rollán, que se enfrentaba a la sala de expulsión por primera vez. Pero antes de saberlo, y ya en la sala de expulsión, Jorge Javier Vázquez le comunicó que el 28 de septiembre falleció Doña Ana, la madre de la que fuera su gran amiga, Isabel Pantoja.

El colaborador de Viva la vida vio un vídeo con varias imágenes de la tonadillera junto a su madre, por la que sentía devoción; y el momento en el que Pedro Piqueras dio la noticia en el telediario de Telecinco. Rollán rompió a llorar al conocer la pérdida y le lanzó un mensaje de ánimo a los Pantoja.

"Yo la quería mucho. Doña Ana se ha reído mucho conmigo y yo con ella. Me ha dado mucha pena... le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, a Agustín y a Isabel, por supuesto. Me acuerdo mucho de Anabel, de Kiko y de Isa, de todos. Isabel sabe lo que yo quería a doña Ana, a la yaya. Sé lo que suponía para ella su madre y lo ha tenido que pasar fatal. Me da pena no poder haber estado allí", lamentó.

Rollán pudo ver también el último Deluxe de Kiko Rivera, en el que describió su esperado reencuentro con su madre, Isabel Pantoja, después de que estallara el caso de la herencia de Cantora y, con él, la relación entre madre e hijo, que hasta ese momento parecía irrompible.

"Era surrealista lo que se estaba viviendo, este distanciamiento. A mí me tocan como familia... Me alegro si esto ha propiciado que vuelvan a hablar, es que no lo sé", dijo, visiblemente aturdido por las últimas emociones vividas y su paso por el reality, algo que considera ya una de las mejores experiencias de su vida.