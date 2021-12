La gala de Secret Story del pasado martes, en la que Luca Onestini y Cristina Porta fueron los absolutos protagonistas, aún colea en las redes sociales.

Presentado por Carlos Sobera, el programa albergó la reconciliación entre la periodista y el ex Míster italiano desde que, el pasado jueves, Porta no fuera lo suficientemente efusiva al agradecerle al italiano que la salvara de la nominación.

Desde entonces, los jóvenes entraron en lo que ellos mismos denominaron como "bucle": discutir sin parar con breves treguas en las que se besaban... para volver a estar mal en cuestión de segundos. En las redes, mucho de los usuarios que siguen el 24 horas acusaron a Luca Onestini de intentar manipular a la comunicadora, mientras que otros tantos creían que el problema estaba en que esta solo miraba por sí misma y por ganar el concurso.

Una vez 'arreglada' su relación, ahora la queja de los espectadores, que aún siguen visibles muchas horas después en las redes, se deben a un micro abierto que dejó al descubierto un supuesto trato de favor del programa hacia la periodista, algo que vienen denunciando gran parte de la audiencia desde los inicios del concurso y, más fervientemente, desde que han sido expulsados Adara Molinero y Miguel Frigenti.

Se trata de una la filtración de un audio entre Cristina y Luca mientras en televisión se emitían unas imágenes de otro punto de la casa que ha despertado todas las alarmas sobre el programa, al que acusan de tongo. En las imágenes, que muestra la emisión en directo de la gala a través de la multiseñal que ofrece el espacio a los espectadores de Mitele Plus para que vean lo que sucede durante las pausas publicitarias, se ve en pantalla a ver a Julen, Sandra y los Gemeliers. Sin embargo, lo que se escucha es una conversación entre Luca y Cristina en la sala apartada.

"A ti te ayudan y lo sabes tú también"



La prueba definitiva de que teníamos razón denunciando los favoritismos y tongos descarados estos 3 meses y ellos mismos se han delatado en plena lucha por el premio. ¡¡¡Sinvergüenzas @SecretStory_es @ZeppelinTV!!!pic.twitter.com/cF1IrINKdy — CANARION 🇮🇨🕊 (@ElCanarionaso_) December 8, 2021

"Todo lo que yo hago es por estrategia… Porque te ayudan y ponen todo lo que quieran", se escucha decir al italiano. "¿Qué me ayudan? ¿Por qué?", le responde una sorprendida Cristina. "Porque falta todo lo que he escuchado yo con mi oreja y te ayudan", argumenta el ex Míster.

Entonces, visiblemente enfadada, la periodista le para los pies. "Eso me molesta. No vuelvas a decir que a ti te ayudan". Sin embargo, no encuentra el apoyo de su chico, ya que está totalmente desatado en su discurso: "Yo ya no me escondo porque a mí me la pela todo. No me escondo. Si me enfado puedo decir cosas, a ti también".

Unas palabras que han indignado a gran parte de la audiencia, que ve un posible tongo todo lo relacionado con el trato a favor a según qué concursantes.