Maria José Campanario reapareció en televisión este martes para hablar de su tercer embarazo, una noticia que había anunciado unas horas antes la revista ¡Hola! La odontóloga atendió al programa Ya son las ocho, llegando a bajarse del coche en el que viajaba para atender al reportero del programa.

Con la mediación de reportero Aurelio Manzano, el espacio conducido por Sonsoles Ónega consiguió las primeras declaraciones en televisión de la mujer de Jesulín de Ubrique, quien, en su caso, será padre por cuarta vez. El programa habló con Campanario por teléfono y, después, consiguió hablar con ella en persona.

El periodista contó que "hacía unos días que mucha gente ya lo iba sabiendo", por lo que el medio encargado de dar a conocer la noticia "la llamó y, como tienen una buena relación, lo confirmó". "Se enteró hace dos semanas, pero antes ya lo sospechaba por los síntomas. En ese momento, se entera toda la familia, ellos se lo comunican", explicó, antes de dar paso a Campanario.

Además de una 'entrevista' telefónica de casi 30 min. con Jesulín y María José Campanario, 'Ya son las ocho' consigue las primeras imágenes de la pareja tras anunciar su nuevo embarazo.#YaSonLasOcho7D pic.twitter.com/YTccG4TJWT — Señorín (@Senorin_) December 7, 2021

La entrevistada aprovechó para dirigirse, primero, a Sonsoles Ónega: "He recibido tu mensaje, pero espero que comprendáis que tengo el teléfono petado". Y, después, reconoció que se sentía "un poco desbordada, porque no me esperaba semejante respuesta".

"Para nosotros es una bendición. Lo único que queremos es tener un poco de tranquilidad para poder llevarlo lo mejor posible y, sea lo que sea, que venga bien", añadió en su conversación con el espacio de Telecinco.

Visiblemente animada, Campanario admitió que el embarazo se ha dado en un buen momento. "Me ha pillado en un momento en el que mi marido no tiene que viajar tanto para ir a torear, así que voy a estar bastante más acompañada", apuntó, matizando que tras sus otros dos embarazos, este lo disfrutará "de una manera diferente".