Nuria Marín, muy enfadada por un detalle que se ha dado sobre el embarazo de María José Campanario

Los colaboradores de Sálvame han debatido sobre el tercer embarazo de María José Campanario y, durante el coloquio, Nuria Marín ha revelado qué detalle relacionado con esta noticia le ha molestado.

La periodista, que este martes se ha encargado de conducir el espacio de Telecinco, ha confesado que no ve necesario decir que la odontóloga tiene 43 años. "Como si fuera un unicornio...", se ha quejado.

Además, la comunicadora cree que lo correcto habría sido mencionar la edad de ambos. "A ver, aquí es que no solo importa la edad de la mujer, que la edad del hombre también tendrá algo que ver, ¿no? No nos pongáis más presión a las cuarentonas que no somos madres todavía, ¡por favor!".

"Me ha dado mucha rabia que se haga hincapié solo en la edad de la mujer, como si fuera algo excepcional que se quede embarazada con 43 años. Creo que no había falta indicarlo en la portada", ha zanjado.

En su entrevista con ¡Hola!, el medio que ha anunciado la noticia, la pareja se muestra muy sorprendida con el embarazo, ya que no contaba con ello, aunque agradece que el bebé esté "sano".

"Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico [Jesús Alejandro], de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!", cuenta, en este sentido, Jesulín de Ubrique.