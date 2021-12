Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan un nuevo bebé: "Es una sorpresa, pero estamos muy felices"

Jesulín de Ubrique y María José Campanario están esperando un bebé. La pareja amplía la familia con un tercer hijo, aunque el torero de 47 años tiene también a Andrea, su hija mayor con Belén Esteban.

Ambos han confirmado la noticia en una charla con la revista ¡Hola! en la que se han mostrado entusiasmados con la noticia. "Cumplo tres meses [de embarazo] y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo", explica la odontóloga de 42 años. "Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos".

Sin embargo, según declara ella, la asombrosa noticia también fue una sorpresa para ellos: "Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar... Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo".

"Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico [Jesús Alejandro], de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!", declara Jesulín.

"Mis chicos, felices con la noticia, tanto Julia como el niño. Si vierais la 'jartá' a llorar que se pegó Julia cuando se lo dijimos", asegura el diestro. "Durante estos años, lo habíamos pensado muchas veces, pero por unas cosas o por otras, no llegó. Y ahora, que es cuando menos lo esperábamos, viene".

María José Campanario, a quien ya se "le nota un poco" la barriguita, deja claro que aún no saben si es niño o niña, pero no les importa: "Lo único que quiero es que venga bien, que esté sano o sana y que todo vaya bien". Por su parte, el torero prefiere ni siquiera saber el sexo: "Esta vez he pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros".