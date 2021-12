Lorenzo Caprile se sincera sobre su depresión y asegura que se arrepiente de haberse dedicado a la moda

La Sexta emitió este martes 7 de diciembre una nueva entrega de Fuera del mapa, una de las novedades de esta temporada televisiva. Presentado por Alberto Chicote, el programa contó con dos de los rostros más importantes de Maestros de la costura (La 1): Raquel Sánchez Silva, maestra de ceremonias, y Lorenzo Caprile, el juez más exigente.

Cuando se ultiman los detalles de la próxima temporada del talent artístico, Caprile habló sobre la depresión severa que sufrió en el año 1999, algo que no le desea ni a su "peor enemigo", según apuntó sobre "la depresión después del éxito".

El diseñador dijo que estuvo un año y medio sin esperanzas y sintiendo que no tenía motivos para seguir adelante. En esa línea, reivindicó que la salud mental es la gran cuenta pendiente del Ministerio de Sanidad y añadió que, a día de hoy, sigue siendo tabú reconocer que has pasado por una depresión.

Durante su momento más oscuro, el creativo se rodeó de su pandilla de amigos de toda la vida, y desde el programa le mandó un saludo a uno de ellos, con el que ya no tiene relación.

Carpile explicó que vive en un hotel madrileño porque se amolda a su ritmo de vida, a su desapego con la decoración de interiores y a sus hábitos, nada caseros. Lo que sí le gusta es la moda, aunque confesó que se arrepentía de haberse dedicado a ello.

Lorenzo Caprile empezó en 1986 a trabajar en Italia en diferentes firmas de moda y en 1993 decidió abrir su propio taller de alta costura. El diseñador se confiesa con Alberto Chicote en Fuera del Mapa: "Me acerqué a esta industria por el glamour, los defiles... sin embargo, todos los días me echo en cara que ojalá me hubiera dedicado a otra cosa, porque el mundo del trapo..." dijo, sin aclarar qué le disgustaba de él.

Siguiendo con la vestimenta, el diseñador del vestido de boda de la infanta Doña Cristina dijo que viste siempre de segunda mano. "Llevo 40 años en la moda y los que nos dedicamos a esto vamos cubiertos, ni siquiera vestidos", bromeó.