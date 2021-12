Jennnifer Lawrence muestra su "barriguita" de embarazada con un ajustado vestido premamá atemporal

Jennifer Lawrence se encuentra en plena promoción de No mires arriba, su nueva película de humor negro que se estrenará el próximo 10 de diciembre en cines y el 24 en Netflix. Tras anunciar que esperaba a su primer hijo el pasado septiembre, la actriz se ha dejado ver en los últimos eventos con un avanzado embarazo.

Aunque en otras ocasiones ya había mostrado sus nuevas curvas, como en la alfombra roja de la premiere de Don't Look Up, no ha sido hasta su aparición en el late show de Stephen Colbert que Lawrence ha presumido de "barriguita".

Aprovechando que todo el mundo hablaba del espectacular vestido de Dior que lució en el preestreno, la actriz ha vuelto a impresionar con un vestido premamá de lunares ajustado que mostraba su tripa de embarazada en todo su esplendor.

Jennifer Lawrence acudió al programa de Stephen Colbert vestida con un diseño de Oscar de la Renta que apostaba por dos básicos atemporales: el blanco y negro y los lunares. El estilo ajustado de la prenda se ceñía a cada curva de la actriz, mostrando a la perfección su embarazo.

De manga larga, fruncido en la zona de la cintura y hombreras marcadas, Lawrence acompañó al vestido con unos salones de tacón alto y sus clásicas ondas rubias.

Con este nuevo look, la actriz vuelve a dejar sin aliento con un estilo impecable, donde se la ve más radiante que nunca. Según comentó Jennifer, se espera que el bebé llegue a principios del próximo año.