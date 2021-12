Alejado de los focos, Carlos Lozano no descarta volver en algún momento a la televisión. Eso sí, de momento se siente muy cómodo con su nueva vida: ahora vive en el campo, está construyendo su propia casa y necesita "recargar pilas".

El presentador, de 59 años, ha concedido una entrevista a La Nueva Crónica (La Razón) en la que ha contado en qué fase vital se encuentra: "Estoy desaparecido porque he querido y me hacía falta perderme".

"Yo tenía un desorden muy grande y necesitaba organizar mi vida", admite en su conversación, asegurando que ahora trabaja durante 12 horas al día en el campo, donde pasa la mayor parte del tiempo para construir su nueva casa.

"Me estoy haciendo una casa en el campo con un huerto, ganado, cabras, gallinas... Los fines de semana me divierto en Madrid y entre semana me voy al campo solo y aislado y recargo pilas", confiesa el actor.

Lozano, que recientemente se dejó ver en la inauguración de una discoteca en la capital, evento donde posó con Arantxa de Benito, se despierta todos los días a las 6.00 horas y pasa buena parte del día trabajando en el que aspira a que sea su nuevo hogar.

"Ahora me he retirado por voluntad, pero volveré. Yo creo que antes del verano, ya termino mi casa en el campo -con mis gallinas, con mi huerto- y vuelvo otra vez... Es que me gusta mucho la naturaleza", matiza.

Orgulloso, Lozano afirma que está familiarizado con el entorno rural, por lo que no le importa vivir en él: "Yo siempre he vivido en el campo y ahora vivo entre Madrid y el campo. Y me encanta tirarme temporadas por ahí perdido en la naturaleza, aislado, con gente del pueblo".

Disfrutando de su soltería

El presentador prefiere centrarse en sus objetivos, por lo que no busca el amor, prefiere esperar: "Yo ahora solo estoy bien. El amor llega cuando llega, no hay que buscarlo. La última vez que me enamoré fue de Miriam, pero ahora llevo un año y medio sin nadie y sin hacer nada de nada".

"La próxima vez que esté con alguien será con una buena persona porque no puedo cometer errores que ya cometí", añadió al respecto. La expareja rompió definitivamente en 2019 tras vivir turbulentas ideas y venidas.