Carlos Lozano reaparece ante los medios y se deshace en halagos con su hija: "Estoy muy orgulloso de ella"

Hacía mucho tiempo que Carlos Lozano no se dejaba ver delante de una cámara de televisión. El presentador, que se está tomando un descanso laboral, ha reaparecido ante los medios para acudir al concierto de Omar Montes y ha hablado de lo que ha estado haciendo estos últimos meses.

En la entrevista con Gtres se ha declarado fan del reguetón, aunque no es por su hija, "que prefiere la música de los 80". Y hablando de la pequeña que tiene fruto de su relación con Mónica Hoyos, ha presumido "encantado" de sus logros escolares.

"La han llamado de Cambridge para una primera reunión para ir allí a la universidad. Es su sueño. Ella es una máquina estudiando y estoy muy orgulloso", ha explicado que Luna tiene planeado estudiar "empresariales, ciencias políticas y relaciones internacionales".

Lozano no se ha mostrado triste por esta separación, al contrario: "Ella es como yo, a mí no me importa que los jóvenes salgan de casa pronto, se busquen la vida y lo disfruten".

También ha explicado que la razón de su separación de los focos tenía que ver con asuntos personales: "Era una cuestión de parar un poco y poner orden en mi vida, que la tenía muy descuidada. Yo creo que para el verano que viene ya lo tendré todo organizado y volveré. Lo que no sé es dónde".

Eso sí, es consciente de que para eso la oferta tiene que llegar: "Me gustaría estar en un programa en directo 4 horas, pero hay que esperar turno. Y si no llega, no llega".