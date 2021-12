Madrid vuelve a multar este sábado a los vehículos contaminantes que accedan al centro: ¿qué coches no pueden entrar?

Las multas vuelven al centro de la capital. A partir de este sábado 11 de diciembre, todo vehículo contaminante -excepto comerciante y residente- que acceda a este área volverá a recibir una multa. Como ocurría cuando accedían al Madrid Central de Carmena, solo que ahora esta área restringida toma otro nombre: zona de bajas emisiones de Distrito Centro.

Lo cierto es que la restricción a esta nueva área entró en vigor el pasado mes de septiembre, dos meses después de que el Supremo confirmase la sentencia del TSJM y anulase Madrid Central por "defectos de forma". Pero como toda norma que cambia necesita de un proceso de adaptación. Y este ha sido de dos meses. Durante este tiempo las cámaras de esta zona de bajas emisiones han estado captando las matrículas, aunque sin multar. El Ayuntamiento ha aprovechado este tiempo para enviar cartas a los domicilios de aquellos madrileños que han incumplido la nueva ley Madrid 360 para explicar las nuevas medidas.

El área de Medio Ambiente y Movilidad celebra que los accesos a esta área hayan decaído pese a que no se han emitido sanciones. Según los datos que ofrece el área a 20minutos, los accesos al Distrito Centro han descendido un 16,4% en octubre de este año respecto al de 2019 -con Madrid Central en vigor- y un 18,19% en la primera quincena de noviembre respecto a la de 2019.

Zonas de bajas emisiones en vigor Carlos Gámez

"Esto se traduce en 23.229 accesos diarios menos en octubre, bajando de 141.643 entradas diarias a 118.412, y 25.152 accesos diarios menos en la primera quincena de este mes respecto a la de hace dos años". Es decir, según los cálculos municipales se ha disminuido de las 138.278 entradas diarias de media a las 113.131.

¿Cuál es la diferencia con respecto al Madrid Central de Carmena?

La principal novedad introducida se traduce en la equiparación de tratamiento para el acceso y circulación de comerciantes con residentes. Aunque esta excepción entrará en vigor el próximo 22 de diciembre.

¿Cuál es el área de bajas emisiones?

El perímetro está formado por 472 hectáreas que agrupa las antiguas calles de Madrid Central e incorpora otras calles de los barrios Justicia y Universidad. El área está delimitada por las calles Alberto Aguilera, Glorieta de Ruíz Jiménez, Carranza, Glorieta de Bilbao, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado; Plaza del Emperador Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, Glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, calle Mayor, calle Bailén, Plaza de España (lateral continuación de la Cuesta de San Vicente), calle Princesa y calle Serrano Jover.

Plano de Madrid 360: su perímetro. CARLOS GÁMEZ

¿Qué coches no pueden entrar?

Los vehículos sin distintivo ambiental no podrán acceder, salvo que sean de residentes empadronados, trasladen a PMR, se trate de vehículos pesados o de servicios esenciales en determinados supuestos. Tampoco podrán acceder aunque acuda a un taller ubicado en esta área, porque los talleres dejan de tener la potestad de poder dar autorización, como si tienen los residentes. El colectivo del colegio de abogados y los trabajadores nocturnos también dejan poder autorizar vehículos sin distintivo.

Los vehículos con distintivo ambiental B o C podrán acceder únicamente para aparcar en un aparcamiento de uso público, garaje privado o reserva de estacionamiento no dotacional, salvo que sean vehículos de invitados autorizados por los residentes, de PMR, de servicios esenciales, o bien servicios profesionales que presten servicios o entreguen suministros, dentro del horario y con sujeción al calendario establecido. Lo mismo ocurre con las motocicletas, salvo que en su caso pueden aparcar en una reserva de estacionamiento no dotacional que, además, no será necesario de 7.00 a 22.00 horas.

¿Dónde puedo comprobar cómo me afecta la nueva ordenanza de movilidad?

Una pregunta que se harán muchos madrileños y cuya respuesta puede consultarse en la página www.madrid360.es. El Ayuntamiento ha habilitado esta herramienta para responder a cada caso concreto. En la pestaña 'Cómo me afecta' cualquier conductor, sea de la ciudad que sea, podrá introducir su matrícula y comprobar por qué zonas puede circular o, por el contario, cuáles tiene restringida. En el segundo caso, le indicará las convocatorias de ayudas que están abiertas, como por ejemplo, para la renovación de su vehículo contaminante. Todo en función de cada caso.

¿A cuánto ascienden las multas?

Las sanciones son de 90 euros, que se reducirán a 45 euros si es por pronto pago.