La Audiencia Provincial da la razón a Carmen Débora, una mujer de 86 años que fue desahuciada en Patraix

Así lo han explicado este jueves los abogados de la mujer, Dolores Palomo, Antonia Escudero y Sergio Ramos, que han ofrecido una rueda de prensa junto a representantes de la PAH y la hija de la afectada, Dolores Débora.

Tras la denuncia del propietario de la vivienda, el Juzgado Primera Instancia no 3 de Valencia determinó la rescisión del contrato de alquiler de Carmen Débora y el pasado 3 de noviembre instó a su desahucio. La abogada de la afectada, por su parte, instó a la suspensión del lanzamiento. Aunque la Comisión Judicial no se presentó, la mujer se fue a casa de su hija. A los pocos días, no pudieron acceder a la vivienda porque se había cambiado la cerradura.

La abogada de Carmen Débora interpuso un recurso de apelación y ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón. El motivo, según ha explicado la abogada Dolores Palomo, es que la Audiencia considera que, por un lado, el juez aplicó unos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que no procedían y, por otro, qie había hecho una interpretación errónea del concepto de 'salubridad', al aludir a las condiciones de la vivienda.

"La casa estaba en condiciones. Incluso fue el juez y le demostraron que no estaba en situación de insalubridad, y que si olía mal era por unas filtraciones de agua", ha asegurado la abogada.

Por su parte, la abogada encargada del procedimiento del desahucio, Antonia Escudero, ha explicado que, en un primer momento el juzgado "abrió un expediente de vulnerabilidad y suspendió el desahucio por un mes". "A pesar de tener el expediente no pudimos evitar el desahucio", ha criticado.

Por otro lado, ahora Carmen Débora ha interpuesto una demanda contra el propietario de la vivienda que habitaba con un alquiler de renta antigua por las condiciones de insalubridad de la misma. El letrado de Carmen en este procedimiento, Sergio Ramos, ha explicado que en la casa había filtraciones de agua procedente de la vivienda superior, que también es propiedad del dueño de la vivienda habitada por Carmen.

"Van a tener que restablecer la situación anterior al desahucio, Carmen ocupará el inmueble con las mismas condiciones y se procederá, propietario y compañía de seguro, a la reparación de las filtraciones y a dejar la vivienda en estado de habitabilidad", ha concluido el abogado.

La hija de la afectada, Dolores Débora, ha confesado que el día del alzamiento fue una psicóloga porque a su madre "casi le da un infarto". Según Dolores, su madre está "aturdida" y reconoce no saber "cuál es su hogar si se lo han roto todo".