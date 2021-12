María Patiño revela por qué no habla sobre su hijo: "Para que sea feliz quiero que esté al margen de todo"

María Patiño suele tener sus reservas a la hora de hablar de su hijo Julio en los medios, manteniendo su faceta de madre a un lado de su labor pública. Ahora, la presentadora de Socialité ha querido revelar el motivo de esta decisión.

Completamente responsable sobre sus acciones y sobre cualquier consecuencia en su familia, María Patiño ha revelado en Lecturas que, como buena mamá osa, quiere proteger a los suyos por encima de todo.

"Tiene una explicación. Una de las cosas que me prometí a mí misma cuando decidí ser madre es que tenía una obligación por encima de todas, y era protegerlo”, ha explicado. Y es que poco se ha visto de este par, más allá de la bonita portada que madre e hijo protagonizaban en 2019 para Semana, cuando Patiño le abrazaba durante un paseo.

Con un gran amor hacia su hijo Julio, de ahora 21 años, ha añadido: "A partir de ahí, lo llevo al extremo. Es muy importante que para que sea feliz esté muy al margen de todo".

Ya lo explicaba meses atrás, cuando hablaba sobre su proceso como madre sin el apoyo de una pareja a su lado. "Soy una persona que no ha estado casada y me ha sido muy difícil, por no decir imposible, conciliar mi trabajo con la educación de mi hijo", se sinceraba entonces. No cabe duda que Patiño da lo mejor de ella misma para educar a su hijo, quien actualmente está trabajando.