Juan José Ballesta, destrozado tras romper con su novia, Jacqueline: "Qué asco de soledad"

Sin el menor atisbo de duda, Juan José Ballesta es una persona que vive intensamente todos los sentimientos. Se comprobó cuando se separó de Verónica Rebollo, con quien llevaba 15 años y madre de su hijo, Juanjito, y lo demostró cuando se mostraba ilusionadísimo con su nueva pareja, Jacqueline. Sin embargo, este miércoles daba a conocer que estaba completamente destrozado pues esta última relación se había ido al traste.

A través de varias stories de Instagram, donde tiene casi 100.000 seguidores, el intérprete de 7 vírgenes o Planta 4ª ha desvelado que tiene el corazón completamente roto y que su idilio con esta brasileña de la que apenas se supo nada de su vida privada, más allá de que el actor quería que vivieran juntos inmediatamente, ha terminado.

"Te merece quien no te abandona en tus días malos. Viviremos y moriremos trabajando. La mayor riqueza, el conocimiento, la actitud, el amor, respeto y educación. Tanzania nos espera. Y os juro que estoy escribiendo llorando y mazo triste por la ruptura de mi Jakeline", ha escrito el actor, que el mes pasado cumplía 34 años, y explicando además que su viaje al país asiático es para ayudar a quienes más lo necesitan en la construcción de un orfanato.

Aún así, quizá él también necesite algo de terapia, sobre todo si se tienen en cuenta sus palabras, en las que se ha mostrado inconsolable. "Hay que seguir adelante. Una puerta se cierra y otra se abre. Y si no se abre, la partimos y la reventamos. Es obvio que llegará el día en el que saldrá el sol e intentará hacernos florecer de nuevo, pero nosotros ya no estaremos para nadie. Viviremos en la sombra sin poder dar nuestro amor a través de nuestros pétalos y flores que nunca florecieron por culpa del puto desamor", ha continuado.

"Yo me piro ¿A dónde? A donde el destino me lleve", ha añadido Juanjo Ballesta, que al llegar a casa por la noche continuaba con su diatriba de recién soltero y se auguraba una temporada de retiro y desamparo: "Puta mierda de soledad, qué asco, se me hacen los días eternos. Me tiro todo el día dando vueltas sin saber qué hacer para entretenerme y que se me pase rápido el tiempo".

Por último, añadía que a partir de ahora va a vivir "por y para" Juanjito, su hijo de 14 años: "Estoy expectante por verte crecer y ver la persona en la que te conviertes. Recuerda: constancia, trabajo y actitud es el secreto del éxito. Voy a regularizar el convenio para que no haya líos y cuando me toque con él tener custodia compartida. A ver si se puede, ojalá, que somos los dos por igual, padre y madre. Y cuando no me toque con él me voy a ir con mi madre para que me cuide y para dejarme querer un poco".