València completa l'extensió del contenidor marró al 100% de la ciutat

La ciutat de València ha començat a completar l'extensió del contenidor marró de matèria orgànica en el 30% de la ciutat que encara no el tenia amb la col·locació progressiva de quasi 1.500 depòsits per diferents zones. Com va avançar 20minutos el mes de juliol passat, l'Ajuntament reprén aquest mes l'última fase del pla suspés fa un any per la Covid després de descartar la desinfecció del mobiliari urbà en constatar que no era focus de contagis.

El nou depòsit donarà servei als 237.000 habitants de 21 barris i 15 pobles que encara no el tenien implantat. Aquests nuclis pertanyen a 11 districtes, entre els quals es troben els de Ciutat Vella, Pobles del Nord i Pobles del Sud, a més d'altres enclavaments de l’Eixample, Extramurs, Pla del Real o Algirós. El pressupost destinat a recollida de residus augmentarà un 50% durant tot l'any, fins als 3 milions d'euros.

D'aquesta manera, amb el mes de desembre conclourà la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica, que va començar fa cinc anys amb un projecte pilot en Benimaclet i Sant Marcel·lí i que s'ha anat estenent per fases per tota la ciutat.

Els 1.468 nous contenidors marrons ja han començat a distribuir-se pels districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Extramurs (la Roqueta i Arrancapins), Pobles del Sud, La Saïdia (Trinitat), Pla del Real (Exposició), Algirós (Vega Baixa i la Carrasca), Benimaclet (Camí de Vera), Rascanya (Sant Llorenç), Pobles del Nord, i Poblats Marítims (el Grau, la Malva-rosa, Beteró i Natzaret).

Per a això, la Regidoria de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic augmentarà el personal operari diari dels 15 actuals a 25, i així mateix, incrementarà els itineraris de recollida, de 16 a 27, i integrarà sis nous vehicles ECO.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat l'"impuls significatiu" que la finalització d'aquesta quarta fase donarà a la recollida selectiva, "que ja està mostrant índexs positius en els últims anys". Fins a la tercera fase, la ciutat comptava en total amb 21.279 contenidors de les diferents fraccions, que passaran a 22.747 en concloure la quarta. Però, a més de l'increment dels elements de recollida, han canviat els percentatges: els contenidors de resta (material no reciclable), que fins ara suposaven el 42% del total, a partir d'ara seran el 39%, mentre que els d'orgànica passen de ser el 12% al 17% del total.

Campillo ha subratllat també l'increment pressupostari que l'Ajuntament ha previst per a la recollida selectiva de matèria orgànica, que passa dels 2,1 milions d'euros enguany als més 3,2 milions pressupostats per a l'any que ve, és a dir, 1,1 milions més, la qual cosa suposa un augment del 55,4%.

Augment de la recollida selectiva

Aquest desplegament inversor, unit a la creixent conscienciació ciutadana, s'està traduint en un augment de la recollida selectiva, assegura Campillo. De fet, les dades sobre el volum de residus en els últims anys mostren un increment continuat dels materials separats, i especialment un creixement acusat dels residus orgànics, conseqüència de la implantació dels contenidors marrons.

El vicealcalde ha valorat, a més, el fet que, a pesar que els moments d'expansió econòmica es veuen reflectits en un increment dels residus en general, a la ciutat de València eixos pics no han tingut la seua expressió similar en la recollida de restes, sinó en la d'orgànica, vidre i paper-cartó, per separat. "És un canvi de paradigma –va afirmar Campillo- que reflecteix el canvi profund escomés en els últims mandats en les polítiques de reciclatge".

De cara a la distribució de les noves unitats de contenidors marrons, l'Ajuntament de València ha preparat una campanya informativa, dirigida a la població dels pobles i barris en els quals es col·locaran, que comença aquest dijous, i que es prolongarà fins al pròxim 18 de gener.