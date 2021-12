Lara Álvarez habla del duro momento tras la muerte de su abuela: "Supuso un desbarajuste emocional"

Lara Álvarez está en uno de sus mejores momentos profesionales. Acaba de anunciar que conducirá Idol Kids en Telecinco y continúa así su estable carrera como presentadora de la cadena de Mediaset. Sin embargo, según ha contado a Lecturas, mucha de su fuerza la ha conseguido gracias a la terapia.

La asturiana no ha dudado en definirse "proterapia, proayuda y proautoconocimiento", es decir, conocerse a una misma para ser más feliz. Una técnica que conoció con su psicológica, Laura García Agustín, doctora "del positivismo" a quien le agradece haberla ayudado en una de las etapas más duras de su vida: la muerte de su abuela.

La anfitriona de Supervivientes ha comentado en más de una ocasión el rol tan importante que su abuela tuvo durante su infancia. Con ella, en su floristería, tiene algunos de sus mejores recuerdos. Por eso, su fallecimiento la afectó tanto.

Más que ayudar a comprender su fama, Álvarez necesitó apoyo de la profesional para superar la pérdida: "Lo mío fue un duelo muy personal por el fallecimiento de mi abuela. Fue algo muy vinculado a lo emocional y al desbarajuste que me supuso"

"Laura me ayudó a centrarme. Yo quería cambiar y entender quién era. Tenía claro que por ese camino la vida no iba bien, pero ¿cómo cambiarlo?", ha relatado. "Buscar ayuda fuera está bien. Hay que entender que si no estás bien no es definitivo, siempre puedes cambiar", ha concluido instando a encontrar consuelo en "psicólogos, charlas, libros o amigos con experiencias similares"