Un total de 28 estudis competiran per dissenyar la Plaça de l'Ajuntament de València

Una vegada tancat el termini per a presentar projectes al concurs que el consistori va llançar el passat mes d'octubre, aquesta és la xifra de propostes presentades. Així ho ha avançat aquest dimecres la vicealcaldesa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, en roda de premsa en ser preguntada per la remodelació d'aquest enclavament.

A l'hora de seleccionar la proposta guanyadora, Gómez ha assenyalat que es valorarà "molt positivament" que incloga una solució que permeta traure d'aquest entorn la línia C1 de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) amb l'objectiu de fer una plaça "100% per als vianants", tal com van sol·licitar els veïns en el procés de participació 'Pensem la plaça' que es va realitzar a principis de 2019 i encaminat a aquesta reforma.

Cal recordar que un jurat majoritàriament tècnic, paritari i multidisciplinari -del que formaran part tant Sandra Gómez com l'alcalde, Joan Ribó, representants de la Conselleria de Cultura, del Col·legi d'Arquitectes, enginyers i tècnics municipals- triarà entre tres i cinc projectes finalistes i d'ací el guanyador.

Les propostes han de plantejar iniciatives per als 12.000 metres quadrats de superfície de la plaça de l'Ajuntament, però tenint en compte també l'entorn de Ciutat Vella en el qual es troba i les necessitats d'aquest àmbit, especialment, en qüestions com la mobilitat.

Els projectes per a la remodelació final han de contemplar un mobiliari urbà accessible, augmentar espais verds i d'ombra, incloure espais flexibles per a activitats festives, recuperar el comerç local, renovar i resituar els llocs de flors, reordenar la mobilitat, no augmentar el nombre de terrasses d'hoteleria, col·locar fonts per a beure i banys públics.

Així mateix, s'ha de tindre en compte que en aquest enclavament s'han de seguir 'plantant' les falles municipals i celebrant les 'mascletaes'.

Els projectes han de tindre caràcter multidisciplinari, amb professionals de diferents sectors com a arquitectes, especialistes en patrimoni, mobilitat, espai públic.

El concurs es desenvolupa en diverses fases. Els entre tres i cinc equips que arriben a la final rebran 9.680 euros, mentre que el guanyador percebrà 559.988 euros i s'encarregarà de la redacció del projecte bàsic, l'execució i la direcció de l'obra. S'ha establit un pressupost màxim d'execució d'obra de 8.639.400 euros que haurà de ser respectat pels concursants.

La idea, segons va explicar l'alcalde Joan Ribó quan es va llançar el concurs, és iniciar la reforma definitiva al setembre de 2023. Abans de 2015 i de la reforma provisional que s'ha realitzat, l'espai de la plaça reservat al vehicle privat era del 57%, mentre que hui en dia el 18% de la superfície és per al vehicle privat i el 83% està reservat als vianants.