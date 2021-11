El pasado fin de semana, se vivió un tenso momento en Sábado Deluxe durante la entrevista con Pepe Navarro cuando Jorge Javier Vázquez reprendió a Paloma García-Pelayo después de que le hiciera al invitado una pregunta sobre una denuncia por malos tratos que su ex, Vanesa Martín, ganó.

Mientras la periodista defendió su libertad a la hora de hacer una pregunta, el presentador del programa criticó a la colaboradora por sacar "un asunto que no tiene que ver con el caso". "Has contribuido ahora a ponernos en una situación profundamente delicada", le echó en cara y, después, le dijo que no quería volver a coincidir con ella en un plató.

Esto provocó que las redes se deshicieran en críticas hacia Jorge Javier y, tanto su nombre como el hashtag #UnMaltratadorEnPlató se convirtieran en trending topic en Twitter.

Sin embargo, este lunes, el catalán volvió a Sálvame y, hablando con uno de los directores, habló sobre esta polémica, pero lo hizo para comentar que este encontronazo con Paloma García-Pelayo provocó que tuviera que cambiar su blog en Lecturas.

JJV habla de lo que pasó en el Deluxe: “El sábado por la mañana escribí el post para Lecturas ‘antes me cogía unos parraques en televisión y desde que hago la obra de teatro ya no me pasa’. Hoy lo he tenido que borrar. Llevo tres días siendo tendencia en Twitter” #yoveosalvame pic.twitter.com/RtJ9o6qwNB — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) November 29, 2021

Según explicó, dejó preparado su artículo el sábado por la mañana y, al ir a revisar lo que escribió, lo tuvo que cambiar. "Escribí: 'Yo antes me cogía muchos parraques en la televisión, me cogía unos enfados grandísimos. Ahora ya, desde que hago Desmontando a Séneca, eso ya no me sucede'. He tenido que borrar ese post, porque si no la gente va a pensar que estoy loco", declaró Jorge Javier.

Después, tirando de ironía, habló de haber sido trending topic durante todo el fin de semana. "No sabía yo que tenía tanta importancia en el mundo de la moda porque llevo tres días siendo tendencia en Twitter. ¿Qué te parece? Tendencia, que eso es complicado", bromeó, haciendo un juego de palabras con ser tendencia en redes y las tendencias de la moda.