Pepe Navarro interviene en directo en 'El programa de Ana Rosa': "Ivonne se pasea por los platós insultando y mintiendo"

La entrevista de Pepe Navarro en Sábado Deluxe está dando mucho que hablar. La lucha de Ivonne Reyes por demostrar ante la opinión pública que el presentador es el padre de su hijo, Alejandro, no hace más que dar dolores de cabeza a Navarro.

En la mañana de este martes, mientras en El programa de Ana Rosa los colaboradores debatían acerca de la posible paternidad del periodista, Alessandro Lecquio ha recibido una llamada telefónica de Pepe Navarro en directo. El conde le ha preguntado si era posible llamarle desde el programa de Telecinco puesto que, aun poniendo el altavoz del móvil, la voz del presentador no se escuchaba con claridad. Navarro ha accedido a intervenir en directo en el matinal.

"¿Lo judicial tiene recorrido, llegados a este punto?", ha preguntado Joaquín Prat a Navarro, a lo que el periodista, de forma rotunda, ha respondido: "No, salvo alguna cosa que encontremos en lo que estamos investigando. Por eso siempre hago referencia a la muerte, no por la herencia, sino porque es el único hito en este instante en el que, de alguna forma, lo judicial tendrá protagonismo".

Prat ha recalcado que, en el caso de que no haya recorrido judicial, "estamos en la batalla del relato", por una parte, Ivonne defiende que Navarro es el padre de su hijo y, por otra, las palabras del periodista, que lo niega. "Hace diez años que esta señora se pasea por los platós y revistas insultando, descalificando, mintiendo... y llega un momento, cuando ya tienes toda la documentación para demostrar su gran farsa y quieres actuar, el público, a través de esta señora, crea una imagen de mí absolutamente falsa", ha explicado Pepe Navarro.

"Tengo mi derecho a réplica, pero no opinando sobre ella, sino con documentación que da veracidad a todo lo que cuento", ha agregado el periodista. Respecto a la renuncia de la pensión por parte de Alejandro, Navarro ha explicado que se debe a que "hay un documento y lo que les han dicho es que guarden silencio y no hablen porque es peor".

"Dejé de pagarle la pensión. En primera instancia, me dicen que tengo que pagar la pensión hasta el momento en que salga la sentencia, que sale en 18 meses. Recurrí y la Audiencia ha manifestado que solo tengo que pagar desde el momento que dejé de hacerlo hasta que Ivonne Reyes recibe su primer sueldo", ha añadido Navarro que, además, ha apuntado que aún no ha abonado esa cantidad porque está pendiente de un juicio en el que se dictaminaría que, en lugar de los 30.000 euros que reclama la actriz serían "unos 3.000 euros".

El presentador ha explicado, además, que ha adjuntado el documento en el que se expone que Alejandro no es su hijo. "Se tiene que saber públicamente que Alejandro Reyes no es hermano de mis hijos", ha defendido Pepe Navarro que también ha comentado que la abogada de Ivonne Reyes abandonó el caso tras descubrir que la actriz le habría ocultado las pruebas en las que se demostraría que Navarro no es el padre de su hijo.

"Un error no puede costarte la vida. Yo cometí un error y tengo que cargar toda mi vida con él, aunque después se demuestre lo contrario", ha defendido Pepe Navarro. "¿Qué vale más, la administración de la ley o que triunfe la verdad? Esa es la cuestión. La justicia está para impartir justicia, ¿en este caso se está haciendo justicia? No, se me está castigando por haber cometido un error en el que, posiblemente, yo tengo culpa, pero más culpa tiene esa señora".

"Lo que estoy viendo en todos los medios es que unas personas se decantan hacia Ivonne y otras se decantan, no hacia mí, sino hacia la realidad de los hechos que son abrumadores. Hay dos situaciones: una es la vía jurídica, que es que yo soy el padre legal de Alejandro Reyes; y una verdad única que es que yo no soy el padre, el hombre que engendró a Alejandro Reyes. Son las dos realidades con las que nos encontramos", ha continuado Navarro.

El periodista ha añadido: "Los elementos que tenemos para ellos son un juicio con unas circunstancias extrañas en el que se demuestra que yo no soy el padre y que esta señora miente. Se presenta un juicio donde ella expone elementos que no ha presentado en la demanda y que crean una situación de indefensión por mi parte. Yo no puedo defenderme porque yo no sé qué pasa el 23 de junio ni el 2 y el 4 de julio ni el 15".

"En ese juicio demostramos que todo es mentira. Vale, yo soy el padre porque sé que he perdido. A los tres años, en 2015, le ofrezco a Ivonne Reyes que hagamos la prueba para que el niño sepa quién es su padre y esa señora se niega. Ocurre una cosa muy sencilla, una de vosotras ha dicho que esta mujer está buscando lo mejor para su hijo, pero hace siete años no tenía ese mismo espíritu. Hace siete años que Ivonne tiene la posibilidad de saber si yo soy el padre y se niega. Pregúntate por qué no lo hace", ha espetado el presentador refiriéndose a Beatriz Cortázar.

Pepe Navarro ha confesado, además, que sabe que Ivonne Reyes no va a interponer una nueva demanda contra él. Cristina Tárrega, por su parte, ha agregado: "¿Ese paso al frente que tú das es porque quieres aclarar, ya no por ti, sino más por tu familia y tus hijos?". Navarro ha respondido que "aquí hay una familia que está afectada desde hace tiempo": "Yo soy responsable de lo que está pasando y la justicia no me permite rectificar". Además, Pepe Navarro ha confirmado que "solo hay una víctima, que es Alejandro Reyes".