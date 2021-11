Por qué cree Ivonne Reyes que Pepe Navarro se sentó en el 'Deluxe' para hablar de la paternidad de su hijo

Horas después de la sorprendente -por ser la primera vez que se produce- entrevista de Pepe Navarro en un plató de televisión, Ivonne Reyes, con la que mantiene una encarnizada guerra por la paternidad de Alejandro, ha reaccionado.

El presentador rompió este sábado su silencio sobre la paternidad del hijo de la venezolana en una entrevista en Sábado Deluxe. Navarro siempre ha negado ser el padre de Alejandro Reyes, a pesar de que Ivonne Reyes haya dicho lo contrario durante años. En su conversación con Jorge Javier Vázquez, el presentador explicó por qué se negó a hacerse las pruebas de paternidad.

Según informó Navarro, no accedió a hacerse la prueba "por dignidad" y fue a juicio. "Yo estaba convencido de que al no haber pruebas, ni una sola evidencia, eso se apagaría. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que todo lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad".

En este punto, el presentador sostuvo que "la demanda que presentó Ivonne Reyes no tenía ninguna evidencia, solo la declaración de un amigo que sabía que yo era el padre porque ella se lo había dicho".

Unas palabras a las que la venezolana reaccionó por boca de Kiko Matamoros, que habló con ella y lo contó en Viva la vida. Según el colaborador, Reyes evitó seguir la entrevista desde su casa. "No quería volverme loca", le ha dicho. Sin embargo, tras ver algunos fragmentos, tiene algo que decir.

"Lo que pretende Pepe es que yo presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el 'exceptio veritatis'"

Según Matamoros, Ivonne tiene la clave de por qué se ha sentado en un plató de televisión Pepe Navarro. "Lo que pretende Pepe es que yo presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el 'exceptio veritatis', que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que tiene cerrada".

"Si no, yo no entendería nada. Siempre ha sido contrario a esta exposición", remata la expresentadora de televisión y exconcursante de GH VIP.