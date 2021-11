Puig pregunta a Catalunya "de què serveix absentar-se de les taules" de finançament autonòmic

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistit aquest dimarts en la necessitat d'un nou model de finançament autonòmic, a l'espera que el Ministeri d'Hisenda complisca el seu compromís i presente l'esborrany, i ha preguntat al Govern de Catalunya "de què serveix absentar-se de les taules on es juguen les partides del futur".

"Mai demanaré renúncies a idees legítimes, però és exigible, per a la governança, l'ètica de la responsabilitat", ha defensat sobre aquest tema en la seua intervenció en un fòrum de debat a Barcelona sobre la participació del govern català en taules com el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Puig, també líder del PSPV, ha situat el finançament i l'harmonització fiscal com a primera necessitat per a una Espanya més justa, cohesionada i "còmoda" i ha destacat que la "via valenciana" del seu govern ha introduït aquest debat a nivell nacional. "En la Comunitat hem entés que havíem d'estar units després d'eixa reivindicació", ha subratllat.

Així, ha posat en valor la unitat dels partits valencians "excepte l'extrema dreta" al costat de sindicats i patronal contra l'infrafinançament, a més de "bastir ponts" amb altres regions com Andalusia, Balears o la mateixa Catalunya.

I tot això, ha reiterat, "sense frontismes ni partidismes, sinó acostant posicions per damunt de sigles i d'interessos privatius". "Perquè hi ha un principi de plena vigència: la confiança federal", ha recalcat, la qual cosa suposa que "cada part tinga en part els seus interessos, els interessos del conjunt i els interessos de les altres parts".

En conseqüència, Puig ha assenyalat a l'executiu de Pere Aragonès que "el pragmatisme no és fugir de la utopia; és precisament avançar assenyadament perquè siga possible", al fil del finançament autonòmic. I ha posat com a exemple un diàleg de la pel·lícula 'Riu Brau': "Deia Ricky Nelson: 'No vull complicacions'. I li contestava John Wayne: 'Perquè no les provoques'".

Descentralització i corredor

Al marge del finançament, ha tornat a defensar la descentralització de les institucions -"perquè Espanya serà de tots o no serà"- i ha advertit que "cap centralisme és intel·ligent; ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a València".

També ha insistit en la urgència del Corredor Mediterrani -"ja n'hi ha prou de 'quilòmetres zero' en els mapes i en les ments"- i ha destacat la unitat dels valencians entorn del moviment empresarial 'Vull Corredor'. "Com és possible aquest retard històric?", s'ha preguntat, per a alertar que "cada dia que passa, perd oportunitats l'arc Mediterrani i perd Espanya".

Demana al PP que no pacte amb Vox

En clau política, Puig ha rebutjat de nou l'augment del "fanatisme", que ha definit com negacionisme de la convivència, i ha lamentat que a Espanya desapareguen "les línies divisòries de les dretes, sense complexos". Per això ha demanat que prenga nota "el principal partit conservador", en referència al PP i a possibles futures aliances amb Vox.

I ha posat l'accent en la necessitat de combatre el descrèdit de la política davant dades d'estudis que apunten que només el 7% dels espanyols confia en els seus representants. "És un fracàs col·lectiu", ha lamentat, a més de demanar superar el clima de "polarització permanent".

En matèria econòmica, el president valencià ha advertit que alguna cosa falla si als EUA dimiteixen quatre milions de treballadors al mes i a Espanya hi ha quatre milions d'aturats. "La gent no aspira a una subvenció, aspira a una ocupació", ha reivindicat, i ha constatat que "la inestabilitat laboral acaba desembocant en la inestabilitat social".

També ha advocat per una política de "relocalització intel·ligent" en lloc de proteccionisme, per al que ha recordat la responsabilitat social demostrada durant la pandèmia. I ha defensat una transició ecològica justa sense "parar el món: No es pot salvar el planeta deixant morir a les empreses".