Zendaya deslumbra en la alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2021 con un impresionante escote en la espalda

Ayer se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2021, en la que España consiguió llevarse su segundo galardón gracias a la futbolista Alexia Putellas. La noche estuvo indiscutiblemente protagonizada por mujeres, entre las que se encuentra Zendaya Coleman.

La actriz acompañó a su actual pareja, Tom Holland, a la gala y aprovechó para impartir una gran lección sobre moda en la alfombra roja, captando todas las miradas a su paso gracias al impresionante vestido vintage de Roberto Cavalli.

Para a ocasión, Zendaya escogió un vestido de espalda abierta que formaba parte de la colección otoño-invierno 2000-2001 del diseñador florentino Roberto Cavalli. Para actualizarlo, la actriz pidió a Fausto Puglisi, el actual director creativo de la marca de lujo, que lo modificara.

El diseño, de manga tres cuartos y cuello subido, destacaba por una impresionante abertura en la espalda que estaba decorada con una pieza dorada, dando la impresión de ser una columna vertebral. Esta estaba ornamentada en la parte superior con dos cabezas de serpiente decoradas con pedrería incrustada.

Para no restarle protagonismo al vestido, la actriz se decantó por poca joyería en clave minimalista, con unos pendientes de aro dorados de Jennifer Fisher y un par de anillos de Bulgari. En cuanto a los zapatos, Zendaya recurrió a los clásicos stilettos de Louboutin.

Las redes sociales en seguida sacaron similitudes entre el vestido de la actriz con uno de los villanos míticos de Spider-Man, franquicia en la que Zendaya interpreta a MJ. Según los fans de la saga, la pieza de la espalda se parecía a los brazos del Doctor Octopus, que próximamente veremos en la gran pantalla en Spider-Man: No Way Home. La artista se hizo eco de estos comentarios y no dudó en compartirlo por Instagram: "Todos amamos una referencia".

Captura de una historia de Instagram de Zendaya. @zendaya

Acompañando al vestido y dejar la espalda al descubierto, la actriz recogió su melena en un falso bob, una opción ideal para cambiar de look sin pasar por las tijeras.