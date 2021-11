El divertido y caótico mensaje de felicitación de Pilar Rubio y sus hijos a Sergio Ramos por su debut con el PSG

El defensa español Sergio Ramos fue incluido este domingo en la lista de titulares del París Saint-Germain (PSG) por primera vez desde su llegada al club en verano, tras haber estado alejado hasta ahora del terreno de juego por una sucesión de problemas físicos.

Ramos fue alineado para el encuentro contra el Saint-Étienne y se estrenó junto a compañeros como Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi o Marquinho.

Una feliz noticia que ha compartido su familia, formada por Pilar Rubio y sus cuatro hijos. La colaboradora de El hormiguero quiso mandarle un emotivo mensaje de felicitación que se convirtió más bien en un caótico mensaje. Y, eso sí, divertido.

En ella, Pilar sale junto a sus pequeños mientras juegan en el suelo, momento en el que aprovecha la también actriz para hablar a cámara y dirigirse a su marido.

"Papá, te deseamos mucha suerte para el partido. Sabíamos que tenías muchas ganas. Lo vas a hacer muy bien y vamos a estar aquí para apoyarte. Que te queremos mucho, que vamos a estar aquí viéndolo", dice su mujer, mientras sus hijos la interrumpen al grito de "feliz Navidad" y "que marques muchos goles".

En la publicación, Rubio escribe en su Instagram junto al vídeo: "Cariño, enhorabuena por tu regreso. Los que estamos a tu lado sabemos lo que has sufrido, pero sobre todo lo que has trabajado y te has sacrificado para volver al campo, donde eres feliz. Y eso nos hace felices a nosotros. Te queremos, mi amor. Siempre contigo, @sergioramos. #SergioJr #Marco #Alejandro #MáximoAdriano 🎥 La previa del partido 😝".