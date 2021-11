Pilar Rubio habla sobre su nueva vida en París: "Mi mayor reto es compaginar mi vida personal con la profesional"

La vida de Pilar Rubio ha dado un giro de 360 grados desde que su marido Sergio Ramos fuera fichado por el PSG. Aun así, la presentadora ha seguido adelante como siempre. En su primera entrevista desde su vida parisina para la revista Elle se ha definido "tenaz" con sus rutinas, pero entusiasmada con los cambios.

Es consciente de que, al ser un personaje público, hay muchas dudas sobre su decisión de cambiar su residencia a la capital francesa mientras mantenía su trabajo en Madrid, no obstante, ella se muestra segura.

"La razón por la que estoy aquí es el amor, la familia y el desarrollo", comenta muy decidida a demostrar que su matrimonio y sus cuatro hijos son sus prioridades. "Ellos son lo más importante. Su bienestar es algo fundamental para mí", ha añadido.

Además, deja claro que para ella los numerosos viajes que debe tomar para poder estar en todas partes son "lo normal": "Desde que empecé mi carrera, hace ya 25 años, siempre he tenido que viajar mucho. Estoy acostumbrada. Trabajar en televisión hace que no piense en el mañana, no planeo a largo plazo. Todo mi esfuerzo está en sacar lo mejor de mí cada jornada".

Su actitud hace que no encuentre aspectos negativos en este gran cambio. "Solo la mudanza", ha bromado. También ha dicho orgullosa que está "consiguiendo" su objetivo de "compaginar mi vida personal con la profesional".

Recientemente, ha publicado su segundo libro, que terminó de escribir ya en Francia. En él habla de su vida saludable, uno de sus pilares más valiosos. Porque, a pesar del torbellino de viajes, no descuida ni un día sus entrenamientos.

"Lo importante es que compartas tiempo de calidad con tu familia", ha recalcado. "Estamos totalmente adaptados. Al final los niños tienen a sus padres, que eso es lo crucial, y no notan un gran cambio".

Su relación Ramos ni se cuestiona y, tampoco se preguntó en ningún momento si debía quedarse en Madrid: "Nunca me he planteado separar a mi familia. Estar todos juntos es lo que nos hace realmente felices, y luego está todo lo demás", ha concluido.