Miki Nadal, a la postre uno de los dos ganadores finales junto a Juanma Castaño de la sexta edición de MasterChef Celebrity, puso el punto emotivo a la final.

El cómico quiso rendir homenaje a su familia y lo hizo con su menú, que hacía referencia a las tres primeras décadas de su vida, en las que, por cierto, era una persona anónima.

Miki recordó la década de los 20 a los 30 años a través de un entrante que evocaba sus costumbres al regresar a casa después de salir de marcha. Entonces, Pepe Rodríguez le preguntó por el saludo que lleva haciendo doce semanas, desde que inició este concurso, cada vez que entra en las cocinas.

"Es una costumbre que cogí en el primer programa para no sentirme solo", fue la explicación del humorista, para el que cada esquina significaba un miembro de su familia: sus abuelos paternos, sus abuelos maternos, su padre y su madre. "Aquí están contigo", añadió Pepe.

Con el plato principal, Miki se trasladó a la década que va desde los 11 años a los 20 y esos viajes en el coche al pueblo de su familia paterna.

Lo mejor llegó con el postre, donde tuvo lugar la dedicatoria más especial. Un menú que evocaba a su infancia y con la que quiso homenajear a su madre, fallecida recientemente. Hacía referencia a un desayuno que le preparaba siempre su progenitora.

"Yo me levantaba y a ella a veces se le quemaba la leche y a mí me encantaba. Espero que lo disfrutéis tanto como he disfrutado yo haciéndolo", indicó a los jueces, visiblemente emocionado y entre lágrimas.

Tanto ellos como todos sus compañeros se contagiaron de la emoción con la historia que relató el cómico y soltaron alguna que otra lágrima. "Llevamos 24 ediciones de MasterChef y a mí es la primera lágrima que se me escapa", le dijo, sincero, Jordi Cruz.